إدارة شئون البيئة بالشرقية تفحص 96 شكوى بيئية وإجراء المعاينات لـ 7 مواقع لإنشاء محطات محمول

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام بضرورة الالتزام الكامل بعدم إصدار أي تراخيص لإنشاء المشروعات الغذائية أو الصناعية أو الطبية أو محطات تقوية شبكات المحمول إلا بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات البيئية والصحية، مؤكدًا على ضرورة فحص شكاوى المواطنين الخاصة بالبيئة والتواصل مع الجهات التنفيذية لحلها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام قيام فريق عمل إدارة شئون البيئة على مدار شهر مايو بتنفيذ عدداً من المهام المنوطة بها الإدارة للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات الصحية والبيئية.

وأشار إلى أنه تم فحص (٩٩) نموذجًا لتقييم الأثر البيئي لمشروعات جديدة ، وتمت الموافقة على (٩٨) مشروعًا بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة ،وإرجاء مشروع واحد لحين استكمال متطلبات الأمان البيئي والصحي.

وإعداد السجل البيئي لعدد (٦) منشآت وإجراء القياسات البيئية لعدد (٦) منشآت تشمل: (٢ مستشفى – سوبر ماركت – ٣ مخابز) للتأكد من توافر الاشتراطات البيئية.

كما تم فحص (٩٦) شكوى بيئية مقدمة من المواطنين والتفتيش على (٤) شركات تعمل في مجال المكافحة الحيوية للحشرات والقوارض.

وأضاف مديرة إدارة شئون البيئة انه تمت معاينة (٧) مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز (أولاد صقر – بلبيس – القنايات – الإبراهيمية – الحسينية – مشتول السوق)، وتمت الموافقة عليها وإصدار التصاريح الابتدائية بعد التأكد من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية المعمول بها، ووفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارات (الاتصالات – الصحة والسكان – البيئة).