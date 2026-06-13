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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزير: محور دراو يربط مناطق التنمية غرب النيل مع الصحراوي الغربي والشرقي

وزير النقل خلال الزيارة
وزير النقل خلال الزيارة
أ ش أ

واصل وزير النقل المهندس كامل الوزير، جولاته التفقدية في مختلف محافظات الجمهورية؛ لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الوزارة لخدمة المواطنين، حيث تفقد الوزير اليوم عددا من مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل بمحافظتي أسوان والأقصر.

وتابع الوزير -خلال الجولة التي رافقه فيها كل من محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري محمد حسن، ونائبه الدكتور عبدالرحمن الباز وقيادات الشركات المنفذة، معدلات تنفيذ محور دراو على النيل الذى يبلغ طوله 18 كم بواقع 2 حارة لكل اتجاه بعرض 21 مترا ويتكون من عدد 9 أعمال صناعية تشمل (7 كباري ونفقين اثنين).

ووجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكباري بتكثيف الأعمال على مدار الساعة لسرعة الانجاز، خاصة مع أهمية المحور في الربط بين الطريق الزراعي الشرقي (القاهرة – أسوان) حتى الطريق الصحراوي الغربي ( القاهرة – أسوان ) عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي ( القاهـرة – أسوان) جنوب مدينة دراو بمحافظة أسوان.

وأكد الوزير أهمية المحور في المساهمة في ربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوي الغربي والشرقي مع مناطق الكتل السكنية، والمساهمة في ربط مناطق المحاجر على طريق بلانة/كلابشة بالصحراوي الغربي وخدمة مشروع الطاقة الشمسية ببنبان بالإضافة إلى خدمة مشروع زراعة الـ 850 ألف فدان ومناطق الزراعة غرب غرب كوم أمبو ، بالإضافة إلى خدمة المناطق السياحية.

وقرر الوزير خلال جولته التفقدية بمحور دراو مكافأة المهندسين والعاملين بالمحور تقديرا لما يبذلونه من مجهود كبير في إنجاز هذا العمل الضخم.

وأضاف الوزير أن محور دراو يمثل إضافة مهمة لشبكة محاور النيل، ويسهم في تحقيق نقلة نوعية في حركة التنقل ودعم التنمية الشاملة، لافتا إلى أنه قبل 2014 تم تنفيذ (38) محورا وكوبري، وأن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه في عام 2014 بتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم لتسهيل الحركة وخدمة المجتمعات العمرانية، وقد تم التخطيط لإنشاء 35 محورا عرضيا متكاملا ليكون الإجمالي (73) محورا، منها 22 محورا في الصعيد، تم حتى الآن تنفيذ 19 محورا منها بواقع 14 محورا بالصعيد و5 محاور بالدلتا، وجاري تنفيذ عدد 7 محاور النيل بواقع عدد 3 محاور بالصعيد وعدد 4 محاور بالدلتا.

كما تابع الوزير عددا من مشروعات الطرق بمحافظتي الأقصر وأسوان، حيث تابع مشروع رفع كفاءة وصلة مطار أسوان بطول 7.8 كم بواقع ٣ حارات في كل اتجاه وبعرض ۱۳٫۹ م، وذلك باستخدام تقنيات الرصف الحديثة، مع متابعة أعمال تنفيذ الطريق الرابط بين الطريق الزراعي الغربي والطريق الصحراوي الغربي بين محافظتي الأقصر وأسوان، حيث يتم توسعة هذه الوصلة لتصبح 12 مترا بدلا من 6 أمتار، ورفع كفاءة الطريق، وفقا لقياسات الجودة العالية مع تحمل سيارات النقل الثقيل ذات الحمولات الكبيرة.

كما اطلع الوزير على الموقف التنفيذي لمشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 1226 كم، حيث تابع الموقف التنفيذي لازدواج وتطوير الطريق في المسافة من الأقصر / السباعية بطول ٥٥.٨ كم بواقع ٣ حارات في كل اتجاه بعرض ۱۳,۹ م للحارة، كما تم الاطلاع على الموقف التنفيذي لازدواج وتطوير الطريق في المسافة من أسوان / توشكى بطول ٢١٥ كم، حيث يجري جاري تنفيذ أعمال الازدواج لمسافة ٥٠ كم بواقع ٣ حارات في كل اتجاه بعرض ۱۳,۹ م، وذلك كمرحلة أولى في المسافة من أسوان حتى تقاطع طريق جرف حسين.

واطلع الوزير كذلك على الموقف التنفيذي لباقي قطاعات الطريق، حيث تم افتتاح المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم، والمسافة من المنيا حتى القوصية بطول 60 كم، وتم تطوير وتوسعة الطريق في المسافة من القاهرة حتى القوصية ليصبح 6 حارات في اتجاه أسيوط (3 طريق رئيسي و3 حارات طريق أسفلتى للشاحنات) و5 حارات باتجاه القاهرة (3 حارات طريق رئيسي، وطريق خرسانى يضم حارتين في اتجاه القاهرة لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة.

وأشارت وزارة النقل إلى أنه تم انتهاء أعمال تنفيذ المسافة من السباعية حتى إدفو بطول 25 كم والمسافة من إدفو حتى أسوان بطول 87.5 كم في مارس 2025، وتقدم العمل في تنفيذ المسافة من القوصية حتى أسيوط بطول 57 كم ومخطط تنفيذ المسافتين من أسيوط حتى الأقصر بطول 336 كم ومن توشكى حتى أرقين بطول 103 كم ليصل ذلك إجمالي ما تم تطويره من الطريق إلى 402 كم، وجاري تطوير 385 كم، ومخطط تطوير 439 كم.

ووجه الوزير، خلال جولته، بضرورة الالتزام بكافة أعمال التنفيذ وفقا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والاهتمام بوسائل تأمين سلامة المرور وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقا للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق، وكذلك إزالة أي تعديات على جانبي الطريق وفقا للمسافة القانونية خاصة مع أهمية الطريق الذي يشكل جزءا من محور القاهرة/ كيب تاون، وسيكون محورا حرا للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية.

وأكد الوزير أن كافة مراحل الطريق تنفذه شركات مصرية وطنية متخصصة، وذلك في إطار الاهتمام بالشراكة مع القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل، لافتا إلى أن جميع المشروعات التي يتم تنفيذها هدفها خدمة المواطن المصري وخدمة خطط التنمية الشاملة، وأن مشروعات الطرق، خاصة في الصعيد، تعتبر نموذجا واضحا في هذا المجال، لاسيما مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع الطرق والكباري بمصر.

وزير النقل أسوان الأقصر محور دراو

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