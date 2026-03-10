قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اختبار صعب لتوتنهام أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعبه، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في مواجهة مرتقبة تجمع بين الصلابة التكتيكية للفريق الإسباني والطموح الإنجليزي.

ويدخل أتلتيكو مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة تحت قيادة مدربه دييجو سيميوني، بعدما حقق نتائج إيجابية خلال الفترة الأخيرة، إذ فاز في أربع من آخر خمس مباريات خاضها، وكان أبرزها الانتصار المثير على ريال سوسيداد بنتيجة 3-2، ما يظهر الحالة الفنية الجيدة التي يعيشها الفريق قبل هذه المواجهة القارية.

ويعول سيميوني بشكل كبير على مهاجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي يقدم مستويات لافتة في الخط الأمامي، بعدما سجل 5 أهداف وصنع هدفين حتى الآن، ليصبح أحد أبرز مفاتيح اللعب الهجومية للفريق الإسباني.

في المقابل، يدخل توتنهام المباراة تحت ضغوط كبيرة بعد سلسلة من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، إذ تلقى الفريق خمس هزائم متتالية في مختلف المسابقات، كان آخرها الخسارة أمام كريستال بالاس بنتيجة 3-1، وهو ما يزيد من صعوبة مهمته قبل هذه المواجهة الأوروبية.

ويأمل الفريق اللندني في استعادة توازنه وتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه، بينما يسعى أتلتيكو مدريد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم أفضلية الذهاب قبل مواجهة الإياب في لندن.

