215 عملية جراحية في 11 يومًا.. رمد المنصورة تحقق إشغالًا كاملًا لأول مرة

أعلن الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تحقيق مستشفى رمد المنصورة إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة للمنظومة الصحية بالمحافظة، حيث نجحت المستشفى في إجراء 215 عملية جراحية متخصصة في طب وجراحة العيون خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 11 يونيو الجاري، بالتزامن مع تحقيق معدل إشغال بلغ 100% لأول مرة بأقسام المستشفى المختلفة.

وأكد "الجزار" أن هذه النتائج تعكس حجم التطور الذي تشهده المستشفيات التخصصية بالدقهلية، وقدرتها على استيعاب أعداد متزايدة من المرضى مع الحفاظ على جودة الخدمة الطبية المقدمة وفق أعلى المعايير المهنية، مشيرًا إلى أن مستشفى رمد المنصورة أصبحت أحد أهم الصروح الطبية المتخصصة في تقديم خدمات طب وجراحة العيون لأبناء الدقهلية والمحافظات المجاورة.

وأضاف وكيل الوزارة أن الوصول إلى معدل إشغال كامل بالتزامن مع هذا العدد الكبير من العمليات الجراحية خلال فترة زمنية قصيرة يعكس كفاءة منظومة العمل بالمستشفى، ويؤكد نجاح جهود التطوير المستمرة التي تشهدها مستشفيات المحافظة في مختلف التخصصات الطبية.

وأوضح الدكتور أحمد حسان مدير مستشفى رمد المنصورة أن العمليات الجراحية التي تم إجراؤها خلال الفترة من 1 إلى 11 يونيو الجاري شملت طيفًا واسعًا من الجراحات الدقيقة والمتخصصة في طب وجراحة العيون، حيث تم إجراء 93 عملية فاكو لعلاج المياه البيضاء، و3 عمليات زراعة قرنية، بالإضافة إلى العديد من عمليات إصابات وطوارئ العين، وعمليات الحقن داخل الجسم الزجاجي للبالغين والأطفال المبتسرين، فضلًا عن جراحات تجميل الجفون والتدخلات التخصصية الدقيقة الأخرى.

وأضاف "حسان" أن هذا التنوع في نوعية العمليات المنفذة يعكس حجم التطور الذي يشهده المستشفى وقدرته على تقديم خدمات علاجية وجراحية متقدمة في مختلف تخصصات العيون، من خلال فرق طبية مؤهلة وتجهيزات حديثة تواكب أحدث الأساليب العلاجية، مشيرًا إلى أن تحقيق معدل إشغال 100% لأول مرة يعكس ثقة المواطنين المتزايدة في مستوى الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى.

و أكد الدكتور السيد فاروق وكيل مديرية الشئون الصحية بالدقهلية للطب العلاجي أن ما تحقق بمستشفى رمد المنصورة يُعد ترجمة حقيقية لخطة مديرية الصحة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الطبية المتاحة ورفع كفاءة الخدمات التخصصية داخل المستشفيات، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء الحالية تعكس تطورًا ملحوظًا في مستوى الرعاية الطبية والخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

وأضاف "فاروق" أن المستشفيات التخصصية بالدقهلية تشهد تطورًا مستمرًا في حجم ونوعية الخدمات المقدمة، بما يسهم في تقليل قوائم الانتظار وتوفير التدخلات الطبية الدقيقة داخل المحافظة دون الحاجة إلى تحويل المرضى خارجها.

كما أوضحت الدكتورة رباب الدمناوي مدير عام الطب العلاجي أن النجاح في تحقيق إشغال كامل مع الحفاظ على جودة الخدمة وسلامة المرضى يؤكد كفاءة الفرق الطبية والإدارية بالمستشفى، ويعكس مستوى الانضباط والمتابعة المستمرة داخل الأقسام المختلفة.

وأكدت "الدمناوي" أن مستشفى رمد المنصورة أصبحت تمثل أحد النماذج المتميزة للمستشفيات التخصصية التابعة لمديرية الصحة، خاصة في ظل التوسع المستمر في تقديم الخدمات الدقيقة والمتقدمة بمجال طب وجراحة العيون، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.