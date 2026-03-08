أتلتيكو مدريد يسعى للتعاقد مع نجم ليفركوزن

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في التعاقد مع إبراهيم مازا، لاعب وسط فريق باير ليفركوزن الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للصحف الإسبانية فإن الإدارة التقنية لنادي أتلتيكو مدريد معجبة جدا بالقدرات الإبداعية لخط وسط الميدان الجزائري، مما دفعها لتجهيز عرض مالي ضخم تبلغ قيمته حوالي 35 مليون يورو لإقناع النادي الألماني بالتخلي عن نجمه.

وكان إبراهيما مازا، قد انتقل إلى باير ليفركوزن قادما من هيرتا برلين بقيمة 12 مليون يورو فقط.

يذكر أن الجزائري مازا مرتبط بعقد مع نادي باير ليفركوزن حتى 2030.