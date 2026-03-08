قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
كريم فؤاد ليس وحده.. نجوم الأهلي والكرة المصرية: «ترجع أقوى يا بطل»
بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات
دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وسط هجمات صاروخية ومسيرات يُزعم أنها قادمة من لبنان
فاينانشيال تايمز: واشنطن تواجه خطر صدمة نفطية وسط تصاعد التوتر مع إيران وتراجع الاحتياطي
جيش الاحتلال يعلن بدء موجة أخرى من الهجمات في جميع أنحاء إيران
إصابة 3 أشخاص وأضرار بجامعة في المحرق إثر سقوط شظايا صاروخية في البحرين
الإفتاء: العشر الأواخر من رمضان تبدأ ليلة الثلاثاء.. اغتنموا الفرصة
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في محيط مدينة يزد وسط البلاد
تقرير: واشنطن تبحث إرسال قوات خاصة أمريكية إلى إيران للسيطرة على اليورانيوم المخصب
لبس العيد صيفي ولا شتوي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في عيد الفطر 2026
في يومها العالمي.. المرأة المصرية قصة صمود وتمكين عبر العصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

إنجاز فضائي تاريخي.. نجاح غير مسبوق في زراعة الحمص داخل تربة قمرية

القمر
القمر
أمينة الدسوقي

في خطوة علمية لافتة قد تغير مستقبل الإقامة البشرية خارج الأرض، نجح فريق من العلماء لأول مرة في زراعة نبات الحمص داخل تربة مصممة لمحاكاة بيئة سطح القمر، في تجربة تهدف إلى اختبار إمكانية إنتاج الغذاء في البيئات الفضائية القاسية. 

ويأتي هذا الإنجاز في وقت تتسارع فيه خطط استكشاف القمر والاستعداد لبعثات طويلة الأمد قد تتطلب من رواد الفضاء الاعتماد على الزراعة لتأمين غذائهم.

تجربة علمية تمهد للزراعة خارج الأرض

قاد باحثون من جامعة تكساس في أوستن هذه الدراسة التي تسعى إلى معرفة ما إذا كان بالإمكان زراعة المحاصيل في ظروف تحاكي بيئة القمر. 

وتأتي هذه الأبحاث بالتزامن مع استعداد وكالة ناسا لإعادة البشر إلى القمر ضمن برنامج أرتميس خلال السنوات المقبلة، وهو البرنامج الذي يهدف إلى إنشاء وجود بشري مستدام على سطح القمر.

تحدي الغذاء في المهمات الفضائية الطويلة

يعد توفير الغذاء لرواد الفضاء أحد أبرز التحديات التي تواجه برامج استكشاف الفضاء، خصوصًا في حال الإقامة لفترات طويلة خارج الأرض.

فحمل كميات كبيرة من الطعام من الأرض ليس خيارا عمليا للبعثات الممتدة، ما يدفع العلماء إلى البحث عن حلول تتيح زراعة الغذاء في الفضاء.

وفي هذا السياق، تمكن الباحثون من إنبات نبات الحمص داخل مادة صُممت لتقليد التربة القمرية، وهي مادة تختلف بشكل كبير عن التربة الأرضية بسبب افتقارها إلى المواد العضوية والكائنات الحية الدقيقة الضرورية لنمو النباتات.

تربة قمرية مُحاكاة وحلول مبتكرة

لتجاوز هذه التحديات، استخدم الفريق تربة قمرية محاكاة طورت في مختبرات متخصصة، وتتشابه إلى حد كبير مع العينات التي جمعت خلال بعثات برنامج أبولو. 

وبعد ذلك قام الباحثون بتحسين خصائص هذه التربة بإضافة سماد عضوي ناتج عن ديدان الأرض، ما ساعد على توفير بعض العناصر الغذائية اللازمة لنمو النباتات.

كما لجأ العلماء إلى استخدام فطريات نافعة تعيش في علاقة تكافلية مع جذور النباتات، حيث تساعدها على امتصاص الماء والعناصر الغذائية من التربة. 

وتمت معالجة بذور الحمص بهذه الفطريات قبل زراعتها، وهو ما عزز قدرتها على التأقلم والنمو في البيئة القمرية المُحاكاة.

نتائج واعدة رغم صعوبة البيئة

أظهرت التجربة أن النباتات التي عولجت بالفطريات استطاعت البقاء لفترة أطول مقارنة بالنباتات غير المعالجة. 

كما ساعدت هذه الفطريات على تقليل امتصاص بعض المعادن الضارة الموجودة في التربة القمرية المُحاكاة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير أنظمة زراعية يمكن استخدامها في البيئات الفضائية.

الطريق ما زال طويلا

ورغم النجاح الذي حققته التجربة، يؤكد الباحثون أن الطريق لا يزال طويلاً قبل اعتماد هذه المحاصيل كمصدر غذائي فعلي لرواد الفضاء. إذ يعمل العلماء حاليًا على تحليل القيمة الغذائية للنباتات المزروعة والتأكد من خلوها من المعادن الضارة التي قد تؤثر في صحة الإنسان.

نحو مزارع فضائية في المستقبل

يرى العلماء أن هذه النتائج تمثل خطوة أولى في مسار طويل لتطوير أنظمة زراعة فضائية قادرة على توفير الغذاء خلال المهمات المستقبلية.

وقد تمهد هذه الأبحاث الطريق أمام إنشاء مزارع على سطح القمر، وربما لاحقًا على كواكب أخرى، ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستيطان البشري خارج كوكب الأرض.

زراعة نبات الحمص سطح القمر استكشاف القمر وكالة ناسا برنامج أرتميس المهمات الفضائية الطويلة البيئات الفضائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

منحة التموين

لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

محمد صلاح

محمد صلاح يتفوق على أسطورة مانشستر يونايتد برقم قياسي

الضحية

أوردر أحذية مش أكل .. مفاجأة في فيديو الدليفري الصادم | تفاصيل مثيرة وتصريحات خاصة

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تثير قلق الجمهور

كريم فهمي

الفنان كريم فهمي يكشف عن الأنسب لخلافة الخطيب في رئاسة الأهلي

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

ترشيحاتنا

الأوقاف

الأوقاف تنظم 1038 قافلة دعوية لعلاج الخلافات الزوجية

لماذا نرتكب المعاصي في رمضان

لماذا نفعل المعاصي في رمضان والشياطين مقيدة؟.. علي جمعة: احذر اثنين

أفضل الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات..الإفتاء توضح

أفضل ليال يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات..الإفتاء توضح

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
السيارات الملاكي

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

بشرى
بشرى
بشرى

فيديو

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد