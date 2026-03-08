قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الشيوخ» يوافق على سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات
وزير التعليم العالي يرد على برلمانية الوفد: لا مانع من ضم مستشفيات الأزهر للمجلس الأعلى للجامعات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف 400 موقع داخل إيران خلال 24 ساعة
الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر .. ويؤكد: الإيمان والعمل طريق النصر | صور
قرار من المحكمة في دعوى إقالةحسام حسن وجهازه الفني
قرار جديد من توروب حول كامويش في الأهلي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الجيش الإيراني: استهدفنا حيفا و«تل أبيب» ومراكز وقواعد أمريكية في الكويت
يارا السكري: شخصية روح في مسلسل علي كلاي تمثل تحدٍ كبير والتعاون مع العوضي مريح.. حوار
تفاصيل القبض على طالب عمره 10 سنوات صدم طفلا بدراجة كهربائية ببني سويف
الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 1200 مدني وإصابة 10 آلاف منذ بدء الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل 22 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

قتل 22 شخصا وأصيب آخرون جراء سلسلة غارات جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متعددة في جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الأحد.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن غارة على مبنى مكون من ثلاثة طوابق في بلدة صير الغربية بقضاء النبطية أسفرت عن مقتل 19 شخصاً وتدمير المبنى بالكامل.

 كما استهدفت غارة أخرى منزلاً في بلدة عيتيت بقضاء صور، ما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 15 شخصاً وإصابة 15 آخرين جراء غارات إسرائيلية طالت العاصمة بيروت ومناطق متفرقة في جنوب لبنان.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متبادل بدأ منذ فجر الإثنين الماضي، حين أطلقت ميليشيا حزب الله صواريخ على مواقع إسرائيلية، لترد إسرائيل بغارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل جنوب لبنان بلدة صير الغربية بلدة عيتيت بقضاء صور وزارة الصحة اللبنانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

ترشيحاتنا

قانون العمل الجديد

تخفيض ساعات العمل الي أجازات الأمومة.. مكاسب بالجملة للمرأة المصرية في قانون العمل الجديد

النائب طارق عبد العزيز

برلمانية الوفد تطالب بإضافة مستشفيات جامعة الأزهر للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

الدكتور عصام خليل

المصريين الأحرار: المرأة المصرية شريك أصيل في مسيرة البناء والتنمية

بالصور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية "نرجس"

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية"نرجس"
بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية"نرجس"
بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية"نرجس"

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز ومي عمر

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر
خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر
خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

فيديو

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد