ترامب: قرار إنهاء الحرب على إيران سأتخذه بالتشاور مع نتنياهو

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون نتيجة تشاور مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال ترامب: "أعتقد أن القرار سيكون مشتركًا إلى حد ما. نحن نتحدث، وسأتخذ القرار في الوقت المناسب، مع مراعاة كل العوامل"، مشيرًا إلى أن نتنياهو سيشارك في المشورة، بينما سيحتفظ الرئيس الأمريكي بالحق النهائي في اتخاذ القرار.

وعند سؤاله عن احتمال استمرار إسرائيل في الحرب ضد إيران بعد توقف الولايات المتحدة عن الضربات، أجاب ترامب: "لا أعتقد أن ذلك سيكون ضروريا".

وعلى الرغم من محاولة ترامب تجنب تحديد جدول زمني للحرب، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الجمعة، إن واشنطن تتوقع أن تستمر الحرب بين أربعة وستة أشهر، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين أمريكيين.