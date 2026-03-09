قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أودي تقدم RS5 الهجينة 2027.. وهذا سعرها عالميًا

صبري طلبه

تعزز شركة أودي الألمانية من تواجدها في مجال السيارات الهجينة، حيث تستعد لإطلاق نسختها الجديدة عالميًا، وهي السيارة صاحبة اللقب RS5، ضمن فئة السيدان ذات المظهر الرياضي، أوعبر فئة الكومبي.

أودي RS5 والمنظومة الهجينة

تعتمد أودي في طراز RS5 موديل 2027 على منظومة دفع هجينة تجمع بين محرك بنزين سداسي الأسطوانات مع شاحن توربيني ومحرك كهربائي.

أودي RS5 

ويأتي محرك البنزين بسعة 2.9 لتر ويولد قوة تصل إلى 375 كيلووات بما يعادل نحو 510 أحصنة، بينما يدعم النظام محرك كهربائي إضافي بقوة 130 كيلووات أو ما يقارب 177 حصانًا. 

وعند عمل المحركين معًا؛ تصل القوة الإجمالية للسيارة إلى نحو 470 كيلووات، أي ما يعادل 639 حصانًا، وتنتقل القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

أودي RS5 

تسارع وأداء أودي RS5

تستطيع السيارة أودي RS5 الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.6 ثانية فقط، ويضع هذا الرقم السيارة ضمن فئة السيارات الرياضية عالية الأداء، كما تصل السرعة القصوى إلى نحو 285 كيلومترًا في الساعة.

توفر المنظومة الهجينة في أودي RS5 تقنيات تتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة، حيث يمكن لنسخة كومبي القيادة بالاعتماد على الطاقة الكهربائية لمسافة تصل إلى نحو 84 كيلومترًا، مع إمكانية الوصول إلى سرعة تبلغ 140 كيلومترًا في الساعة أثناء القيادة الكهربائية.

وتعتمد هذه القدرة على بطارية بسعة 22 كيلووات ساعة تعمل بالتكامل مع المحرك الكهربائي، وبفضل هذا النظام الهجين، يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 3.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

أودي RS5 

تصميم أودي RS5

يحمل التصميم الخارجي لسيارة أودي RS5 ملامح رياضية واضحة تعكس هوية سلسلة RS المعروفة لدى الشركة الألمانية، ويظهر ذلك في الشبكة الأمامية الكبيرة التي تتضمن فتحات متعددة، إضافة إلى خطوط تصميم حادة تمنح السيارة مظهرًا أكثر ديناميكية.

كما تأتي السيارة مزودة بمصابيح أمامية بتقنية LED بتصميم حاد، وتكتمل الملامح الرياضية من خلال العجلات ذات التصميم الرياضي، إلى جانب المرايا الجانبية التي تتضمن إشارات ضوئية مدمجة، كما تتوفر حساسات حركة أمامية وخلفية، إضافة إلى كاميرا للمساعدة على متابعة محيط السيارة.

سعر أودي RS5 عالميًا

يبدأ سعر أودي RS5 الهجينة الجديدة في الأسواق العالمية من نحو 106 آلاف و200 يورو، أما نسخة كومبي من الطراز فتأتي بسعر أعلى بفارق يبلغ نحو 1650 يورو مقارنة بالفئة القياسية.

