روسيا تزيح الستار عن سيارات موسكفيتش الجديدة| صور

أزاحت شركة موسكفيتش الروسية الستار عن جيل جديد من سياراتها الكروس أوفر خلال فعاليات منتدى ForAuto 2026، حيث قدمت نموذجين جديدين يحملان اسمي M70 وM90، في خطوة تعكس توجه الشركة لإعادة إحياء العلامة التاريخية وتوسيع حضورها في سوق السيارات الحديثة.

وتأتي الطرازات الجديدة بتصميم عصري يجمع بين الخطوط الديناميكية واللمسات التقنية الحديثة، مع اعتماد هوية تصميمية جديدة تتضمن شعار الشركة المحدث، كما زودت السيارتان بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED مع تصميم انسيابي يعزز الطابع الرياضي للمركبتين، إلى جانب تجهيزات داخلية متطورة تهدف إلى تقديم مستويات مرتفعة من الراحة والرفاهية للسائق والركاب.

وأكدت الشركة أن الطرازين الجديدين تم تطويرهما على منصة هندسية جديدة بالكامل جرى تصميمها داخل روسيا، وهو ما يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الشركة لتطوير منتجات محلية متطورة، ومن المتوقع طرح السيارتين في السوق الروسية وعدد من الأسواق العالمية قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وتنتمي سيارة Moskvich M70 إلى فئة الكروس أوفر متوسطة الحجم، حيث ستتوفر بخيارين من المحركات بسعة 1.5 لتر و2.0 لتر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات ونظام دفع أمامي، على أن تقدم الشركة لاحقا نسخا مزودة بنظام الدفع الرباعي، ومن المنتظر أن يبدأ سعر السيارة في السوق الروسية من نحو 2.69 مليون روبل، أي ما يعادل قرابة 35 ألف دولار.

تأتي السيارة بأبعاد تبلغ 466 سم طولا و189 سم عرضا و163 سم ارتفاعا، مع قاعدة عجلات تصل إلى 276 سم، ما يوفر مساحة داخلية جيدة للركاب ويعزز من مستوى الراحة خلال الرحلات الطويلة.

وعلى صعيد التجهيزات التقنية، حصلت السيارة على حزمة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، من بينها نظام تثبيت السرعة أثناء القيادة، ونظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، وأنظمة منع الانزلاق على الطرق والمنحدرات، ونظام مراقبة النقطة العمياء للحد من مخاطر الحوادث.

وزودت المقصورة بشاشة عرض لمسية كبيرة تمتد من خلف عجلة القيادة حتى منتصف لوحة القيادة تقريبا، لتوفير تجربة رقمية متطورة للتحكم في أنظمة السيارة المختلفة، وتشمل التجهيزات أيضا أنظمة كهربائية للتحكم بالمقاعد، ونظام تدفئة للمقاعد وعجلة القيادة، إضافة إلى كاميرات وحساسات ركن أمامية وخلفية لتسهيل عملية الاصطفاف وتعزيز مستوى الأمان.