أداء معالج A19 في iPhone 17e يتفوّق على iPhone 16e في اختبارات Geekbench

كشفت منصة 9to5Mac أن النتائج المبكرة لاختبارات Geekbench 6، المنسوبة لهاتف iPhone 17e المزود بمعالج A19 الجديد، تعطي مؤشرًا واضحًا على مستوى أداء الهاتف قبل طرحه رسميًا للمستخدمين خلال الأيام المقبلة.

أوضحت المنصة أن البيانات المتاحة حتى الآن تشمل 11 نتيجة اختبار، أظهرت متوسّطًا يقترب من 3,320 نقطة في اختبار النواة الواحدة، وحوالي 8,373 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة، وهي أرقام تعكس تحسنًا عن الجيل السابق من فئة iPhone e.​

تفوّق على iPhone 16e وتقارب مع iPhone 16

أشارت 9to5Mac إلى أن نتائج النواة الواحدة تتراوح بين 3,001 و3,607 نقاط، بينما تتراوح نتائج الأنوية المتعددة بين 6,657 و9,241 نقطة، ما يجعل تقييم الأداء الدقيق أكثر صعوبة في هذه المرحلة، لكن المتوسط يوضح اتجاهًا عامًا لصالح A19.​

أكدت المنصة أن متوسط 3,320 نقطة في النواة الواحدة يضع معالج A19 في iPhone 17e متقدمًا على A18 في iPhone 16e الذي سجل في المتوسط 3,241 نقطة، كما يتفوّق بفارق نقطة واحدة فقط على متوسط أداء A19 في iPhone 16 القياسي الذي يدور حول 3,319 نقطة.

أداء متعدد الأنوية ورسوميات أفضل من الجيل السابق

أوضحت 9to5Mac أن متوسّط 8,373 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة يضع iPhone 17e في مركز متقدم مقارنة بعدة طرازات من الجيل السابق؛ إذ يتجاوز iPhone 16e الذي حقق حوالي 7,977 نقطة، وكذلك iPhone 16 Plus وiPhone 16 القياسيين اللذين يدور متوسطهما حول 8,266 و8,280 نقطة على الترتيب.

أشارت المنصة إلى أن اختبارات الرسوميات عبر معيار Metal أظهرت حتى الآن أربع نتائج تتراوح بين 30,831 و31,597 نقطة بمتوسط 31,163 نقطة، ما يضع iPhone 17e متقدمًا بشكل ملحوظ على iPhone 16e (نحو 23,895 نقطة) وعلى iPhone 16 و16 Plus اللذين يسجلان في حدود 27,700 نقطة تقريبًا.​

مواصفات معالج A19 في فئة iPhone 17e

أكدت 9to5Mac أن معالج A19 في iPhone 17e يأتي بتصميم يضم وحدة معالجة مركزية سداسية الأنوية (6‑core CPU)، ووحدة معالجة رسومية رباعية الأنوية (4‑core GPU)، إلى جانب معالج عصبي مكوّن من 16 نواة مخصص لمهام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على الجهاز.​

أوضحت المنصة أن هذا التكوين يجعل iPhone 17e قريبًا في الأداء العام من iPhone 16 القياسي المزود أيضًا بـA19، مع فارق محتمل في الرسوميات لصالح الطرازات الأعلى التي تعتمد على نسخة بخمس أنوية رسومية، إلا أن القياسات الأولية تشير إلى أن الفارق لن يكون كبيرًا في الاستخدام اليومي لمعظم المستخدمين.

تحذير من الاعتماد الكامل على النتائج المبكرة

أشارت 9to5Mac في ختام تقريرها إلى أن نتائج Geekbench للأجهزة التي لم تُطرح بعد يجب التعامل معها بحذر، لأن مصدرها غالبًا أجهزة اختبار داخلية أو وحدات مراجعة مبكرة وليست النسخ النهائية المتاحة للجمهور.



أكدت المنصة أن الصورة الكاملة لأداء iPhone 17e بمعالج A19 ستتضح أكثر بعد توفر الهاتف في الأسواق وبدء المستخدمين في إجراء اختباراتهم بشكل موسّع، ما سيتيح متوسطات أكثر استقرارًا لمقارنة الأداء مع باقي هواتف آيفون في الأجيال المختلفة.