كل ما أعلنته آبل هذا الأسبوع .. iPhone 17e وMacBook Neo وMacBook Air M5 وiPad Air M4

احمد الشريف

كشفت CNET أن آبل بدأت سلسلة إعلاناتها هذا الأسبوع بهاتف iPhone 17e، وهو أحدث طراز في فئة الآيفون الاقتصادية، بسعر يبدأ من 599 دولارًا مع سعة تخزين أساسية 256 جيجابايت بدل 128 جيجابايت، مع الحفاظ على نفس سعر البداية مقارنة بـiPhone 16e.

أوضحت المنصة أن الهاتف يحتفظ بتصميم قريب من آيفون 17 القياسي، لكنه يعتمد على معالج A19 الأحدث، مع دعم MagSafe ومعيار Qi2 للشحن اللاسلكي المغناطيسي، بالإضافة إلى مودم C1X الجديد من آبل الذي يقدّم سرعة اتصال أعلى وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة بحسب ما ذكرته تقارير أخرى.

iPad Air M4: أداء أقرب لأجهزة برو وبسعر أقل

أشارت CNET إلى أن آبل أعلنت في اليوم نفسه عن تحديث جهاز iPad Air ليعمل الآن بشريحة M4 بدل M3، ما يمنحه قفزة معتبرة في الأداء، خاصة في مهام مثل تحرير الفيديو، وتطبيقات التصميم، وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على الجهاز.

أكدت تقارير موازية أن iPad Air M4 يستهدف المستخدمين الذين يحتاجون أداء أعلى من أجهزة آيباد العادية، دون الوصول إلى سعر iPad Pro، مع الحفاظ على دعم لوحة مفاتيح خارجية وApple Pencil ومجموعة واسعة من تطبيقات الإنتاجية.

MacBook Air مع شريحة M5: أداء أفضل في الذكاء الاصطناعي

أوضحت CNET أن آبل كشفت في اليوم التالي عن تحديث جديد لحواسيب MacBook Air، حيث حصلت الإصدارات بقياس 13 و15 بوصة على شريحة M5، مع رفع سعة التخزين الأساسية لتبدأ من 512 جيجابايت في الطرازات الجديدة.

أشارت المنصة إلى أن آبل تقول إن MacBook Air المزود بمعالج M5 أصبح أسرع حتى أربع مرات في مهام الذكاء الاصطناعي مقارنة بنموذج M4، وأسرع بنحو تسع مرات من MacBook Air بمعالج M1 في بعض الأعمال الاحترافية، مع الحفاظ على التصميم النحيف وخفة الوزن.

MacBook Pro مع شرائح M5 Pro وM5 Max

أكدت CNET أن آبل أعلنت كذلك عن تحديث تشكيلة MacBook Pro، مع إطلاق نسخ جديدة مزودة بشرائح M5 Pro وM5 Max في مقاسي 14 و16 بوصة، تستهدف المحترفين في مجالات المونتاج، والمؤثرات البصرية، وتطوير الألعاب، وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة محليًا.

أوضحت تقارير تقنية أن الشرائح الجديدة تقدّم زيادة ملحوظة في عدد أنوية المعالج والرسوميات، إلى جانب تحسينات في وحدة الذكاء الاصطناعي المدمجة، ما ينعكس في أداء أفضل في اختبارات مثل Geekbench، وفي أوقات أقصر لمعالجة الفيديو والتصيير ثلاثي الأبعاد مقارنة بجيل M3 Pro وM3 Max.

ماك جديد بسعر 599 دولارًا بمعالج من فئة iPhone

أشارت CNET إلى أن آبل أنهت سلسلة الإعلانات بجهاز MacBook Neo الجديد، وهو لابتوب اقتصادي بسعر يبدأ من 599 دولارًا، ويُعد أرخص حاسوب ماك في تشكيلة الشركة حتى الآن.

أكدت تقارير أخرى أن MacBook Neo يعمل بمعالج من فئة A‑Series المشابهة لشرائح الآيفون والآيباد، مع شاشة 13 بوصة، وعمر بطارية يصل إلى 16 ساعة، ليقدّم تجربة macOS كاملة تستهدف منافسة حواسيب ويندوز وChromebook في الفئة السعرية المتوسطة.

 Studio Display وStudio Display XDR

أوضحت CNET أن آبل أعلنت أيضًا عن تحديث في شاشات الحاسوب الاحترافية، يشمل إصدارًا جديدًا من Studio Display وإطلاق Studio Display XDR الجديد كليًا، وكلاهما بقياس 27 بوصة بدقة 5K.

أشارت المنصة إلى أن Studio Display 2026 يأتي بسعر 1,599 دولارًا مع كاميرا بدقة 12 ميجابكسل تدعم ميزة Center Stage وDesk View، ودعم Thunderbolt 5، في حين يأتي Studio Display XDR بسعر 3,299 دولارًا مع إضاءة خلفية mini‑LED، وسطوع يصل إلى مستويات أعلى بمراحل، ومعدل تحديث 120 هرتز مع Adaptive Sync، ليستهدف المحترفين في مجالات الفيديو والجرافيك.

