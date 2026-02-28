قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العراق.. إسقاط مسيرتين حاولتا استهداف موقع عسكري بقاعدة عسكرية في ذي قار
1 - 1.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام زد بالدوري
على الهواء .. أحمد موسى يسلم جوائز برنامج نورانيات قرآنية لأول 10 فائزين برحلات عمرة
محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الطابية.. شاهد
فرنسا من مجلس الأمن: إيران مطالَبة بالالتزام.. ومستعدون لحماية دول المنطقة
محمد كمال: أيام صعبة في المنطقة.. وإغلاق هرمز قد يشعل أسعار النفط عالميا
جوتيريش يحذر: اتساع العمل العسكري يهدد المنطقة.. والعالم بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار
أحمد زاهر:اللهم احم أهلنا في الخليج وانصرهم يارب
الهلال الأحمر الإيراني: 200 قتيل و700 جريح في هجمات إسرائيل
لجأت إلى الأجواء المصرية .. هروب جماعي للطائرات من أجواء القصف بالمنطقة
1-1.. تريزيجيه يدرك التعادل للأهلي في مرمى زد بالدوري
قواعد ومنشآت العدو أهداف مشروعة| عراقجي للأمم المتحدة: إيران تستخدم حقها القانوني في الدفاع عن النفس
آبل توضح .. رسالة التحقق من السن في iOS 26.4 بيتا 2 كانت «خطأ»

احمد الشريف

كشفت منصة 9to5Mac أن بعض مستخدمي iPhone في المملكة المتحدة بدأوا في رؤية رسالة تطلب منهم تأكيد أنهم فوق 18 عامًا بعد تثبيت التحديث التجريبي iOS 26.4 beta 2، وهو ما أثار تساؤلات حول بدء تفعيل نظام تحقق إلزامي من العمر مرتبط بقانون الأمان الإلكتروني البريطاني Online Safety Act.

أوضحت آبل في بيان أرسلته لموقع The Verge أن هذه الرسالة عُرضت «عن طريق الخطأ» لعدد من المستخدمين على نسخة البيتا، مؤكدة أنه تم إصلاح المشكلة وإزالة التنبيه، وأن المطورين ما زال بإمكانهم استخدام واجهة برمجة التطبيقات المسماة Declared Age Range API لتقديم تجارب مناسبة للفئات العمرية.

كيف ظهرت رسالة التحقق من السن في iOS 26.4 بيتا 2؟

أشارت 9to5Mac إلى أن الرسالة ظهرت فور تثبيت iOS 26.4 beta 2 لدى بعض المستخدمين في المملكة المتحدة، حيث طلب النظام منهم تأكيد سنهم، مع تحذير من أنه في حال عدم التحقق لن يكون بإمكانهم تحميل تطبيقات جديدة أو إجراء عمليات شراء داخل متجر التطبيقات أو تنفيذ عمليات شراء داخل التطبيقات.

أكد التقرير أن الرسالة أوضحت أن آبل قد تحاول التحقق تلقائيًا من كون المستخدم شخصًا بالغًا اعتمادًا على طريقة الدفع المرتبطة بحساب Apple ID أو عمر الحساب نفسه، وفي حال تعذّر ذلك، يمكن أن يُطلب من المستخدم مسح بطاقة الدفع أو حتى مستند هوية لإثبات السن.

علاقة التحقق من السن بقانون الأمان الإلكتروني البريطاني

أوضحت 9to5Mac أن رسالة التحقق من السن جاءت في سياق استعداد آبل للتكيف مع قانون الأمان الإلكتروني البريطاني Online Safety Act، الذي يلزم المنصات الرقمية بتقديم آليات للتحقق من عمر المستخدمين للحد من وصول الأطفال إلى بعض أنواع المحتوى.

أشارت المنصة إلى أن آبل قامت خلال الفترة الماضية بتحديث واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالتحقق من العمر، بحيث يستطيع المطورون الاعتماد على إشارات مثل وسيلة الدفع وعمر الحساب لتقدير ما إذا كان المستخدم بالغًا، بدلاً من مطالبة الجميع برفع مستندات هوية من البداية في كل مرة.

ما الذي تقول آبل إنه «خطأ» في هذه الرسالة؟

أكدت آبل في تصريحها أن المشكلة لم تكن في مبدأ وجود أدوات للتحقق من العمر، بل في أن الرسالة التي ظهرت لبعض مستخدمي نسخة البيتا أوحت بأن التحقق من العمر أصبح مطلوبًا بشكل مباشر وواسع النطاق لتحميل التطبيقات من متجر App Store، وهو ما تقول الشركة إنه لم يكن يفترض أن يحدث في هذه المرحلة.

أوضحت الشركة أن الرسالة أُزيلت في تحديث لاحق لنسخة البيتا، وأن العمل مستمر على تطوير أدوات التحقق من العمر بما يتماشى مع القوانين الجديدة في المملكة المتحدة وغيرها من الدول، مع التأكيد على أن أدوات مثل Declared Age Range API ستظل متاحة للمطورين لتخصيص تجربة المستخدم حسب فئته العمرية.

ما الذي يعنيه ذلك لمستخدمي iOS 

أشارت 9to5Mac إلى أن ظهور الرسالة ثم سحبها بسرعة يعكس أن آبل تتحرك فعليًا نحو تطبيق متطلبات التحقق من العمر في المملكة المتحدة، وإن كانت تفاصيل التطبيق النهائي وتوقيته لم تُعلن بعد، وقد لا تتطابق بالضرورة مع صيغة الرسالة التي ظهرت في iOS 26.4 beta 2.

أكدت التقارير أن مستخدمي iOS 26.4 في نسخته النهائية قد يشهدون لاحقًا إجراءات أكثر تنظيمًا للتحقق من العمر مرتبطة بحساباتهم وطرق الدفع الخاصة بهم، لكن الشركة لم تعلن حتى الآن عن أي تغيير رسمي في شروط استخدام متجر التطبيقات أو في طريقة تحميل التطبيقات في المملكة المتحدة خارج نسخ البيتا التجريبية.

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

صواريخ ايران

عاجل | رويترز: دوي انفجار في دبي ووفاة مقيم في أبوظبي

الحرب على إيران

حرب الإقليم الكبرى.. ماذا حدث في إيران

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

عبد المنعم السعيد

عبد المنعم سعيد: حرب إسرائيل وإيران امتداد لـ7 أكتوبر وتورط واشنطن جيوستراتيجي

خامنئي

أستاذ دراسات إيرانية: قتل المرشد لن يؤثر على بنية النظام

إيران.

نائب بالشيوخ: الهجمات على إيران "حرب اختيار".. وترامب المتحكم الأول في القرار

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

مسلسل توابع الحلقة 11 .. ريهام حجاج تخبر ابنتها بطلاقها من محمد علاء

ريهام حجاج

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون "سوبر فود"؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

