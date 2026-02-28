آبل توضح .. رسالة التحقق من السن في iOS 26.4 بيتا 2 كانت «خطأ»

كشفت منصة 9to5Mac أن بعض مستخدمي iPhone في المملكة المتحدة بدأوا في رؤية رسالة تطلب منهم تأكيد أنهم فوق 18 عامًا بعد تثبيت التحديث التجريبي iOS 26.4 beta 2، وهو ما أثار تساؤلات حول بدء تفعيل نظام تحقق إلزامي من العمر مرتبط بقانون الأمان الإلكتروني البريطاني Online Safety Act.

أوضحت آبل في بيان أرسلته لموقع The Verge أن هذه الرسالة عُرضت «عن طريق الخطأ» لعدد من المستخدمين على نسخة البيتا، مؤكدة أنه تم إصلاح المشكلة وإزالة التنبيه، وأن المطورين ما زال بإمكانهم استخدام واجهة برمجة التطبيقات المسماة Declared Age Range API لتقديم تجارب مناسبة للفئات العمرية.

كيف ظهرت رسالة التحقق من السن في iOS 26.4 بيتا 2؟

أشارت 9to5Mac إلى أن الرسالة ظهرت فور تثبيت iOS 26.4 beta 2 لدى بعض المستخدمين في المملكة المتحدة، حيث طلب النظام منهم تأكيد سنهم، مع تحذير من أنه في حال عدم التحقق لن يكون بإمكانهم تحميل تطبيقات جديدة أو إجراء عمليات شراء داخل متجر التطبيقات أو تنفيذ عمليات شراء داخل التطبيقات.

أكد التقرير أن الرسالة أوضحت أن آبل قد تحاول التحقق تلقائيًا من كون المستخدم شخصًا بالغًا اعتمادًا على طريقة الدفع المرتبطة بحساب Apple ID أو عمر الحساب نفسه، وفي حال تعذّر ذلك، يمكن أن يُطلب من المستخدم مسح بطاقة الدفع أو حتى مستند هوية لإثبات السن.

علاقة التحقق من السن بقانون الأمان الإلكتروني البريطاني

أوضحت 9to5Mac أن رسالة التحقق من السن جاءت في سياق استعداد آبل للتكيف مع قانون الأمان الإلكتروني البريطاني Online Safety Act، الذي يلزم المنصات الرقمية بتقديم آليات للتحقق من عمر المستخدمين للحد من وصول الأطفال إلى بعض أنواع المحتوى.

أشارت المنصة إلى أن آبل قامت خلال الفترة الماضية بتحديث واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالتحقق من العمر، بحيث يستطيع المطورون الاعتماد على إشارات مثل وسيلة الدفع وعمر الحساب لتقدير ما إذا كان المستخدم بالغًا، بدلاً من مطالبة الجميع برفع مستندات هوية من البداية في كل مرة.

ما الذي تقول آبل إنه «خطأ» في هذه الرسالة؟

أكدت آبل في تصريحها أن المشكلة لم تكن في مبدأ وجود أدوات للتحقق من العمر، بل في أن الرسالة التي ظهرت لبعض مستخدمي نسخة البيتا أوحت بأن التحقق من العمر أصبح مطلوبًا بشكل مباشر وواسع النطاق لتحميل التطبيقات من متجر App Store، وهو ما تقول الشركة إنه لم يكن يفترض أن يحدث في هذه المرحلة.

أوضحت الشركة أن الرسالة أُزيلت في تحديث لاحق لنسخة البيتا، وأن العمل مستمر على تطوير أدوات التحقق من العمر بما يتماشى مع القوانين الجديدة في المملكة المتحدة وغيرها من الدول، مع التأكيد على أن أدوات مثل Declared Age Range API ستظل متاحة للمطورين لتخصيص تجربة المستخدم حسب فئته العمرية.

ما الذي يعنيه ذلك لمستخدمي iOS

أشارت 9to5Mac إلى أن ظهور الرسالة ثم سحبها بسرعة يعكس أن آبل تتحرك فعليًا نحو تطبيق متطلبات التحقق من العمر في المملكة المتحدة، وإن كانت تفاصيل التطبيق النهائي وتوقيته لم تُعلن بعد، وقد لا تتطابق بالضرورة مع صيغة الرسالة التي ظهرت في iOS 26.4 beta 2.

أكدت التقارير أن مستخدمي iOS 26.4 في نسخته النهائية قد يشهدون لاحقًا إجراءات أكثر تنظيمًا للتحقق من العمر مرتبطة بحساباتهم وطرق الدفع الخاصة بهم، لكن الشركة لم تعلن حتى الآن عن أي تغيير رسمي في شروط استخدام متجر التطبيقات أو في طريقة تحميل التطبيقات في المملكة المتحدة خارج نسخ البيتا التجريبية.