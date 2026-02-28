قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحلقة 11من هي كمياء .. طلاق ميمي جمال يدفعها للذهاب لطبيب نفسي
خطر على الأمن القومي .. أول تعليق من شركة أنثروبيك على قرار البنتاجون
كندا تطالب مواطنيها بتجنب السفر إلى إيران
الأهلي ضد زد.. موعد المباراة والقناة الناقلة.. عودة زيزو و تريزيجيه
هل صيام شهر رمضان دون صلاة مقبول؟.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع
أسعار الدواجن في أسوان اليوم السبت 28-2-2026
محمود البنا : التحكيم المصري "كارثي ومختطف" بسبب أوسكار رويز
عصمت: 97 مليار جنيه فروق تكلفة الوقود مع ثبات الأسعار.. وتركيب 2.6 مليون عداد مسبق الدفع
طريقة عمل قمر الدين في البيت بدون مواد حافظة وبطعم زمان
أخبار قنا | مصرع شاب وإصابة آخر فى انقلاب دراجة نارية.. إعادة بين الديب وأبوزيد على مقعد نقيب المهندسين
الدوري الإنجليزي: ولفرهامبتون يفوز على أستون فيلا 2 - 0
وزير الخارجية العماني يطلع نظرائه بالخليج على نتائج مفاوضات إيران وأمريكا
سامسونج تتراجع عن منافسة iPhone Air وتتحفّظ على طرح هاتف TriFold جديد

كشفت وكالة Bloomberg أن سامسونج للإلكترونيات ما زالت تقيم مستقبل الهواتف فائقة النحافة، بعد أداء مبيعات أول محاولة لها في هذا الفئة، والتي جاءت أقل من هواتفها الأخرى، بحسب ما أوضح وون‑جون تشوي، رئيس عمليات قطاع الموبايل في سامسونج.

أوضح تشوي في المقابلة أن الشركة لم تحسم حتى الآن قرارها بشأن تقديم جيل جديد من هذا النوع الذي صمم أساسًا لمنافسة هاتف iPhone Air المنتظر من أبل، مشيرًا إلى أن سامسونج تدرس بعناية حجم الطلب الحقيقي على هذا الشكل من الهواتف قبل الاستثمار في تطوير موديلات أخرى مشابهة.

مستقبل هاتف Galaxy Z TriFold تحت المراجعة

أشارت Bloomberg إلى أن سامسونج ليست ملتزمة أيضًا بطرح جيل ثانٍ من هاتف Galaxy Z TriFold، وهو الهاتف القابل للطي مرتين الذي قدمته الشركة في 2025 كفئة جديدة تجمع بين شاشة كبيرة وتجربة إنتاجية وترفيهية في جهاز واحد.

أكد تشوي أن الشركة ما زالت تراجع استراتيجية الأجهزة الأعلى سعرًا مثل TriFold، موضحًا أن هذه الفئة تعتمد على تقييم دقيق لعوامل مثل تكاليف التطوير وسلوك المستهلك واستعداد السوق لتحمّل أسعار مرتفعة مقابل تجربة طيّ معقّدة نسبيًا.

تركيز أكبر على الفولد التقليدي وشاشات أوسع

أوضحت Bloomberg أن سامسونج تستعد في المقابل لطرح جيل جديد من هواتف Galaxy Z Fold القابلة للطي مرة واحدة خلال الصيف، مع دراسة تقديم إصدار أعرض من الفولد الحالي، بحيث يقترب أكثر من تجربة الأجهزة اللوحية الصغيرة ويوفر مساحة أفضل للاستخدام الإنتاجي ومشاهدة الفيديو.

أشار تشوي إلى أن الشركة ترى أن بعض المستخدمين يهتمون أكثر بالإنتاجية والعمل على الشاشة الكبيرة، بينما يفضّل آخرون تجربة مشاهدة محتوى مثل نتفليكس ويوتيوب على شاشة أوسع، وهو ما يدفع سامسونج إلى التفكير في حلول مختلفة داخل الفئة ذات الطيّ الواحد بدلًا من التركيز فقط على جهاز TriFold عالي التكلفة.

إستراتيجية سامسونج

أكد المسؤول الكوري، وفق تقرير Bloomberg، أن سامسونج لا تبني قراراتها على منافسة مباشرة مع منتج واحد من أبل مثل iPhone Air، بل على قراءة أوسع لاتجاهات السوق واحتياجات المستخدمين في فئات السعر المختلفة.

أوضحت الشركة في تصريحاتها أن الهدف هو تقديم «أكبر قدر ممكن من الخيارات» داخل فئات الهواتف القابلة للطي والهواتف التقليدية، مع الاستمرار في الاستثمار في الابتكار، ولكن دون التزام مسبق بإطلاق سنوي لهاتف فائق النحافة أو لهاتف TriFold جديد ما لم تثبت البيانات أن هناك طلبًا مستدامًا على هذه الفئة.

