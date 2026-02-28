900 مليون مستخدم أسبوعيا.. قفزة صادمة في عدد مستخدمي ChatGPT

أعلنت شركة OpenAI، أن منصة ChatGPT وصلت إلى 900 مليون مستخدم نشط أسبوعيا، ما يضع روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي على بعد خطوة من حاجز المليار مستخدم، كما كشفت الشركة أنها تضم حاليا 50 مليون مشترك مدفوع.

وذكرت OpenAI في تدوينة رسمية: “تسارع نمو المشتركين بشكل ملحوظ مع بداية العام، إذ يسير شهرا يناير وفبراير ليكونا الأكبر في تاريخنا من حيث عدد المشتركين الجدد. يستخدم الناس ChatGPT للتعلم والكتابة والتخطيط والبناء، ومع توسع الاستخدام، يتحسن المنتج بطرق يلمسها المستخدمون فورا، مثل سرعة الاستجابة الأعلى، والموثوقية الأكبر، وتعزيز معايير السلامة، وأداء أكثر اتساقا”.

ويمثل الرقم الجديد للمستخدمين النشطين أسبوعيا زيادة قدرها 100 مليون مستخدم مقارنة بـ800 مليون مستخدم كانت الشركة قد أعلنت عنها في أكتوبر 2025.

OpenAI تجمع تمويلا بقيمة 110 مليارات دولار

جاء الكشف عن هذه الأرقام بالتزامن مع إعلان OpenAI جمع تمويل خاص بقيمة 110 مليارات دولار، في واحدة من أكبر جولات التمويل الخاصة في التاريخ.

وتشمل الجولة استثمارا بقيمة 50 مليار دولار من شركة أمازون، إلى جانب 30 مليار دولار لكل من إنفيديا وSoftBank، وذلك عند تقييم مسبق للشركة بلغ 730 مليار دولار، ولا تزال جولة التمويل مفتوحة، مع توقعات بانضمام مستثمرين آخرين.

وأوضحت الشركة أن جولة التمويل لا تزال مفتوحة، مع توقعات بانضمام مستثمرين إضافيين خلال الفترة المقبلة.

OpenAI تجمع تمويلا بقيمة 110 مليارات دولار

وفي إطار الاستثمار الجديد، تعتزم OpenAI إطلاق شراكات بنية تحتية واسعة مع كل من أمازون وإنفيديا، وكما في الجولات السابقة، يرجح أن جزءا معتبرا من التمويل سيأتي في صورة خدمات وليس سيولة نقدية مباشرة، دون الإفصاح عن النسب الدقيقة.

وكان موقع The Information قد أفاد سابقا بأن 35 مليار دولار من استثمار أمازون قد تكون مشروطة بتحقيق الشركة للذكاء الاصطناعي العام (AGI) أو طرحها العام الأولي قبل نهاية العام.

وأكد إعلان OpenAI تفاصيل توزيع التمويل، مشيرا إلى أن الـ35 مليار دولار الإضافية ستضخ خلال الأشهر المقبلة عند استيفاء شروط معينة.