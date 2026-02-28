الشرطة الإيرانية: الوضع تحت السيطرة ولا يوجد أي سبب للقلق

أعلنت الشرطة الإيرانية أن الوضع تحت السيطرة ولا يوجد أي سبب للقلق.

واضافت الشرطة الإيرانية بأنه على المواطنين في حال ملاحظة أي أمر مشبوه الإبلاغ عنه فورا.

وقال مصدر مطّلع مقرّب من رئاسة الجمهورية الإيرانية لمراسل وكالة مهر أن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية، يتمتع بصحة كاملة ولم يتعرض لأي مشكلة.

وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: بدأنا قبل قليل عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران.

وقال الرئيس الأمريكي ترامب يعلن أن الهدف من العدوان هو إسقاط النظام الإيراني وتدمير برنامج الصواريخ والقدرات العسكرية الإيرانية.