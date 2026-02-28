محافظ أسيوط: دفع العمل بكوبري الحواتكة بمنفلوط لسرعة إنجازه

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، عن تكثيف الأعمال الجارية بمشروع صيانة وإعادة تأهيل كوبري الحواتكة بمركز منفلوط، ودفع معدلات التنفيذ خلال الفترة الحالية، مؤكدًا بدء صب الكمر الخرسانية والبلاطات كإحدى المراحل الرئيسية ضمن خطة التطوير الشامل للكوبري.

وأوضح محافظ أسيوط أن مشروع الصيانة يشمل تنفيذ أعمال تدعيم ومعالجة للعناصر الخرسانية، وإعادة تأهيل البلاطات والأسطح، ورفع كفاءة المكونات الإنشائية بالكامل، بما يطيل العمر الافتراضي للكوبري ويعزز من قدرته على استيعاب الأحمال والكثافات المرورية المختلفة.

وأكد محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية تتابع تنفيذ الأعمال أولًا بأول بالتنسيق مع المنطقة السابعة بالهيئة العامة للطرق والكباري برئاسة المهندس إسلام محمد فوزي رئيس الإدارة المركزية لأسيوط والمنيا، لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المقررة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين موقع العمل وتنظيم الحركة المرورية بمحيط الكوبري لتقليل التأثير على المواطنين.

وشدد اللواء محمد علوان على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها الطموحة لتطوير البنية التحتية بكافة المراكز والقرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنجاز مشروعات التنمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال باقي مراحل المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد.