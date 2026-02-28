قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء
مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير كورنيش أبوتيج بتكلفة 16.3 مليون جنيه

إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أعمال تطوير كورنيش مدينة أبوتيج، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الواجهات النيلية بمختلف المراكز، بما يسهم في الحفاظ على الممتلكات العامة وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

ورافق المحافظ، في الجولة، الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومصطفى حلمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

واستمع المحافظ، إلى عرض تفصيلي حول الموقف التنفيذي للمشروع، الذي ينفذ بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 16 مليونًا و300 ألف جنيه، ويشمل إنشاء ممشى سياحي حضاري وآمن بطول 150 مترًا على نهر النيل، ليكون متنفسًا ترفيهيًا لأهالي المدينة، إلى جانب تنفيذ سور حماية بتصميم جمالي، وتأمين جسر النيل وحماية جوانبه، وتركيب بردورات وأعمال إنترلوك، وذلك عقب الحصول على موافقة وزارة الموارد المائية والري وقطاع حماية النيل، على أن يتم تنفيذ أعمال الرصف ضمن المرحلة الثانية من خطة التطوير.

كما تابع محافظ أسيوط ميدانيًا أعمال التكسية الحجرية (التدبيش) ورفع كفاءة جوانب النيل بمنطقة الكورنيش، باعتبارها مرحلة أساسية لضمان استقرار التربة ومنع تآكلها بفعل تيارات المياه، حيث تنفذ الأعمال باستخدام المعدات الثقيلة وبالتنسيق الفني الكامل مع الجهات المختصة، لضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من قطاع حماية النيل.

وخلال جولته، شدد اللواء محمد علوان على ضرورة تكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تقصير، وموجهًا بمتابعة يومية للموقف التنفيذي، لضمان خروج المشروع بالشكل الحضاري اللائق بأهالي أبوتيج، وبما يعكس جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

