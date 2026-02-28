محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير كورنيش أبوتيج بتكلفة 16.3 مليون جنيه

تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أعمال تطوير كورنيش مدينة أبوتيج، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الواجهات النيلية بمختلف المراكز، بما يسهم في الحفاظ على الممتلكات العامة وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

ورافق المحافظ، في الجولة، الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومصطفى حلمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

واستمع المحافظ، إلى عرض تفصيلي حول الموقف التنفيذي للمشروع، الذي ينفذ بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 16 مليونًا و300 ألف جنيه، ويشمل إنشاء ممشى سياحي حضاري وآمن بطول 150 مترًا على نهر النيل، ليكون متنفسًا ترفيهيًا لأهالي المدينة، إلى جانب تنفيذ سور حماية بتصميم جمالي، وتأمين جسر النيل وحماية جوانبه، وتركيب بردورات وأعمال إنترلوك، وذلك عقب الحصول على موافقة وزارة الموارد المائية والري وقطاع حماية النيل، على أن يتم تنفيذ أعمال الرصف ضمن المرحلة الثانية من خطة التطوير.

كما تابع محافظ أسيوط ميدانيًا أعمال التكسية الحجرية (التدبيش) ورفع كفاءة جوانب النيل بمنطقة الكورنيش، باعتبارها مرحلة أساسية لضمان استقرار التربة ومنع تآكلها بفعل تيارات المياه، حيث تنفذ الأعمال باستخدام المعدات الثقيلة وبالتنسيق الفني الكامل مع الجهات المختصة، لضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من قطاع حماية النيل.

وخلال جولته، شدد اللواء محمد علوان على ضرورة تكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تقصير، وموجهًا بمتابعة يومية للموقف التنفيذي، لضمان خروج المشروع بالشكل الحضاري اللائق بأهالي أبوتيج، وبما يعكس جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.