قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم صيام من أصبح جنبًا وهل يصح صومه؟.. الإفتاء تجيب
ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن حكم مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا
مش قصده.. القبض على موظف خلع كشاف إضاءه من داخل قطار
قيادي بـ حماس: اللجنة المصرية بغزة أنهت فوضى المساعدات.. و«أصحاب الأرض» يجسد الواقع
تناولوا كنافة بالعسل.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج
هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضِ أيامه؟.. دينا أبو الخير تجيب| فيديو
احقنوا الدمـ اء.. أول تعليق من حماس على التوترات بين باكستان وأفغانستان
هتفرحنا وتوصل كأس العالم.. الدردير يوجه رسالة لنادي الزمالك
مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى التهدئة
الشرطة أنقذت المهندس من الأهالي.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس الناس بكرداسة | القصة الكاملة
الصحة: فحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

دورات مجانية في "المهن الخضراء" بقرى حياة كريمة بـ أسيوط

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، عن تنظيم دورتين تدريبيتين مجانيتين في مجال "المهن الخضراء"، بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي أبنوب والفتح، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن البرنامج التدريبي يأتي بالتعاون بين مديريتي العمل والتضامن الاجتماعي، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وجمعية بناء، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل وتمكينهم من إطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في مجالات إدارة المخلفات الزراعية، وإنتاج الكمبوست، وتجفيف الخضراوات والفاكهة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وخلق فرص دخل مستدامة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن التدريب يستهدف الشباب والفتيات من أبناء قرى "حياة كريمة" بمركزي أبنوب والفتح، مع إعطاء أولوية القبول لأبناء الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاماً. ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربين مهارات عملية مباشرة تؤهلهم للعمل أو لبدء مشروع خاص في مجالات الاقتصاد الأخضر.

وأضاف المحافظ أن مدة التدريب لكل مهنة تبلغ 8 أيام تجمع بين الجانبين النظري والعملي، بواقع 5 ساعات يومياً من التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، مع اشتراط التفرغ الكامل طوال فترة انعقاد الدورة. كما شجع الشباب من الجنسين، وذوي الإعاقة، وخريجي التعليم الفني والزراعي والمتوسط على التقدم والاستفادة من هذه الفرصة.

وفيما يتعلق بالمزايا المقدمة، أوضح أن المتدرب يحصل على تدريب عملي متخصص، إلى جانب بدل انتقال يومي يصرف 50% منه بنهاية كل يوم تدريبي بقيمة 60 جنيهاً، على أن يتم صرف إجمالي القيمة المتبقية في ختام الدورة، فضلاً عن توفير وجبة خفيفة يومياً طوال فترة التدريب. كما يمنح المتدرب شهادة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية العمل وبرنامج الأغذية العالمي، مع أولوية الالتحاق بفرص العمل المتاحة من خلال الجهات الشريكة، بشرط اجتياز الاختبار النهائي بدرجة لا تقل عن "جيد".

وحول شروط التقديم، أكد المحافظ أن يكون المتقدم من أبناء مركزي أبنوب أو الفتح، وألا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يزيد على 35 عاماً، مع اجتياز المقابلة الشخصية وجلسة التوجيه المهني، على أن تمنح الأولوية لأسر "تكافل وكرامة".

ودعا محافظ أسيوط الراغبين في الالتحاق إلى التقدم بالأوراق المطلوبة (صورة بطاقة الرقم القومي، صورة المؤهل الدراسي، صورة شخصية) إلى إدارات التضامن الاجتماعي بمركزي أبنوب والفتح خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس المقبل، مع تحديد نوع المهنة المراد التدريب عليها.

وفي ختام تصريحاته، أكد اللواء محمد علوان استمرار المحافظة في تقديم الدعم الكامل وتذليل أي معوقات أمام تنفيذ مزيد من البرامج التدريبية وورش العمل، خاصة للفتيات والمرأة، بالتنسيق مع مديرية العمل والجهات المعنية لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.

أسيوط المهن الخضراء المبادرة الرئاسية المبادرة الرئاسية حياة كريمة التضامن الاجتماعي برنامج الأغذية العالمي تأهيل الشباب لسوق العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

زيزو

فرج عامر يثير الجدل: سيناريو زيزو يتكرر في يناير

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

ترشيحاتنا

راندة المنشاوي

"الإسكان" تعد تقريراً عن أبرز أنشطتها خلال أسبوع

أسعار العملات الأجنبية

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 27-2-2026

جانب من الإجتماع

وزير التخطيط: الارتقاء بأداء دور بنك الاستثمار القومي كذراع تنموية رئيسية للحكومة

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد