دورات مجانية في "المهن الخضراء" بقرى حياة كريمة بـ أسيوط

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، عن تنظيم دورتين تدريبيتين مجانيتين في مجال "المهن الخضراء"، بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي أبنوب والفتح، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن البرنامج التدريبي يأتي بالتعاون بين مديريتي العمل والتضامن الاجتماعي، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وجمعية بناء، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل وتمكينهم من إطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في مجالات إدارة المخلفات الزراعية، وإنتاج الكمبوست، وتجفيف الخضراوات والفاكهة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وخلق فرص دخل مستدامة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن التدريب يستهدف الشباب والفتيات من أبناء قرى "حياة كريمة" بمركزي أبنوب والفتح، مع إعطاء أولوية القبول لأبناء الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاماً. ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربين مهارات عملية مباشرة تؤهلهم للعمل أو لبدء مشروع خاص في مجالات الاقتصاد الأخضر.

وأضاف المحافظ أن مدة التدريب لكل مهنة تبلغ 8 أيام تجمع بين الجانبين النظري والعملي، بواقع 5 ساعات يومياً من التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، مع اشتراط التفرغ الكامل طوال فترة انعقاد الدورة. كما شجع الشباب من الجنسين، وذوي الإعاقة، وخريجي التعليم الفني والزراعي والمتوسط على التقدم والاستفادة من هذه الفرصة.

وفيما يتعلق بالمزايا المقدمة، أوضح أن المتدرب يحصل على تدريب عملي متخصص، إلى جانب بدل انتقال يومي يصرف 50% منه بنهاية كل يوم تدريبي بقيمة 60 جنيهاً، على أن يتم صرف إجمالي القيمة المتبقية في ختام الدورة، فضلاً عن توفير وجبة خفيفة يومياً طوال فترة التدريب. كما يمنح المتدرب شهادة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية العمل وبرنامج الأغذية العالمي، مع أولوية الالتحاق بفرص العمل المتاحة من خلال الجهات الشريكة، بشرط اجتياز الاختبار النهائي بدرجة لا تقل عن "جيد".

وحول شروط التقديم، أكد المحافظ أن يكون المتقدم من أبناء مركزي أبنوب أو الفتح، وألا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يزيد على 35 عاماً، مع اجتياز المقابلة الشخصية وجلسة التوجيه المهني، على أن تمنح الأولوية لأسر "تكافل وكرامة".

ودعا محافظ أسيوط الراغبين في الالتحاق إلى التقدم بالأوراق المطلوبة (صورة بطاقة الرقم القومي، صورة المؤهل الدراسي، صورة شخصية) إلى إدارات التضامن الاجتماعي بمركزي أبنوب والفتح خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس المقبل، مع تحديد نوع المهنة المراد التدريب عليها.

وفي ختام تصريحاته، أكد اللواء محمد علوان استمرار المحافظة في تقديم الدعم الكامل وتذليل أي معوقات أمام تنفيذ مزيد من البرامج التدريبية وورش العمل، خاصة للفتيات والمرأة، بالتنسيق مع مديرية العمل والجهات المعنية لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.