محافظات

ضبط 27 مخالفة خلال حملة على 24 مخبزًا بقري مركز أسيوط

حملة تموين بقري أسيوط
حملة تموين بقري أسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار الحملات الميدانية المكثفة على المخابز البلدية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهاته بإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم وضبط أي مخالفات تمس حقوق المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أنه بناءً على توجيهاته، تم تنفيذ حملة مكبرة من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام برئاسة مصطفى حلمي مدير الإدارة، وبمشاركة عضو من إدارة التموين، حيث تم المرور على عدد 24 مخبزًا بقرى مركز ومدينة أسيوط، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية والفنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 27 مخالفة متنوعة، شملت تحرير محاضر لـ6 مخابز لنقص وزن الرغيف، و2 مخبز لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، و6 مخابز لعدم وجود لوحة إعلانية، و7 مخابز لعدم نظافة أدوات الإنتاج، بالإضافة إلى مخبز واحد لعدم وجود سجل، وآخر غير مطابق للمواصفات، ومخبز به توقف جزئي وعدم وجود ماكينة صرف، ومخبز متوقف كليًا عن الإنتاج، فضلًا عن غلق 2 مخبز بالأقفال الحديدية وعدم التشغيل خلال المواعيد المقررة.

وشدد محافظ أسيوط على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال جميع المخالفات التي تم رصدها، مؤكدًا أنه لا تهاون في تطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بنقص وزن الرغيف أو تعطيل حصول المواطنين على الدعم المقرر.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي ومفاجئ، بالتنسيق مع مديرية التموين، لضمان الانضباط الكامل داخل منظومة الخبز، لافتًا إلى أن المحافظة تضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها، وتعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات.

أسيوط الحملات المخابز البلدية منظومة الخبز المدعم إدارة التموين مركز ومدينة أسيوط ضبط 27 مخالفة متنوعة نقص وزن الرغيف بون صرف الخبز

