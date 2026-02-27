محافظ أسيوط يتابع تطوير حديقة ناصر بـ أبوتيج باستثمارات 25 مليون جنيه

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال تطوير حديقة ناصر بمدينة أبوتيج، والتي تعد ثاني حديقة حيوان على مستوى الجمهورية بعد حديقة الحيوان بالجيزة، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المتنزهات العامة وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

رافق محافظ أسيوط، خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، و خالد عبد الرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومصطفى حلمي مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستعرض محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، التي تنفذ باعتمادات تقدر بنحو 25 مليون جنيه على مساحة خمسة أفدنة بوسط المدينة، وتشمل رفع كفاءة الحديقة بعد سنوات من الإهمال، وإنشاء شبكة كهرباء حديثة وأخرى لري الأشجار، وإعادة تأهيل الممرات الداخلية وتركيب بلاط "الإنترلوك"، واستبدال الأقفاص المتهالكة، إلى جانب إنشاء برجولات خشبية بتصميمات حضارية.

كما تتضمن خطة التطوير رفع كفاءة قاعة أفراح "عروس النيل" ومنطقة التصوير الملحقة بها، وإنشاء كافتيريا بمرسى الحديقة بإطلالة مباشرة على نهر النيل، على أن يتم الانتهاء من الأعمال خلال أربعة أشهر.

ووجه المحافظ بحسن استغلال المساحات غير المستغلة داخل الحديقة، وتعظيم مواردها بما يضمن استدامة التشغيل والصيانة، وتحقيق أقصى استفادة خدمية للمواطنين.

وأكد اللواء محمد علوان أن مشروع تطوير حديقة ناصر يأتي في إطار رؤية متكاملة لإعادة تأهيل الأصول العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحديقة تمثل قيمة تاريخية وترفيهية لأهالي أبوتيج ومحافظة أسيوط. وأضاف أن أعمال التطوير تستهدف توفير متنفس حضاري آمن ومتكامل للأسر والشباب، مع الحفاظ على الطابع التاريخي للمكان وتعزيز دوره كمقصد للرحلات والأنشطة المجتمعية.

وتعد حديقة ناصر من أقدم حدائق المحافظة، إذ أُنشئت عام 1962 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وحملت اسمه منذ ذلك الحين، كما ُعد مقصدًا للرحلات الأسرية والمدرسية وطلاب الجامعات، فضلًا عن زوار المسجد الفرغل المجاور لها.