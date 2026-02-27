محافظ أسيوط يتفقد معرض أهلا رمضان بأبوتيج ويوجه بدراسة إنشاء منفذ دائم للسلع المخفضة

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، جولة ميدانية داخل معرض "أهلاً رمضان" بمدينة أبوتيج، لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية وضبط الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، وفي إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد عبد الرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد، وخالد محمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومصطفى حلمي مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض، الذي ينظم تحت إشراف مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدة المحلية، حيث اطلع على حجم المعروض من السلع ومعدلات الإقبال، وتابع توافر المنتجات الغذائية المتنوعة، من الزيت والسكر والأرز والمكرونة، إلى جانب البقوليات ومستلزمات رمضان من التمور وياميش رمضان، مع التأكيد على الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المعروض.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على التحاور مع عدد من المواطنين المترددين على المعرض، للاطمئنان إلى مستوى الأسعار وجودة السلع، موجهًا باستمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان الالتزام بالأسعار المتفق عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفة أو تقصير، وأكد أن الهدف من إقامة معارض "أهلاً رمضان" هو إحداث توازن حقيقي في الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بسعر عادل يراعي البعد الاجتماعي ويحد من أي ممارسات احتكارية.

كما وجه بدراسة إنشاء معرض دائم لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة أبوتيج، بما يضمن استمرار تقديم المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة طوال العام، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التخفيضات، مع استمرار ضخ السلع بكميات كافية ومنتظمة لتلبية احتياجات المواطنين.

وكان محافظ أسيوط شدد في وقت سابق على تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة اليومية لكافة المنافذ والمعارض المشاركة في مبادرة "أهلاً رمضان"، لمراجعة الأسعار بصورة دورية ومقارنتها بمثيلاتها في الأسواق، ومنع أي مغالاة أو استغلال، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الانضباط في الأسواق، لا سيما خلال المواسم التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.