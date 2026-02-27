انتخابات نقابة المهندسين.. 17 تنبيها من اللجنة العليا لضمان نزاهة عملية التصويت

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين ، برئاسة الدكتور المهندس معتز طلبة، وعضوية الدكتور محمد عباس وكيل اللجنة، والاستشاري السيد حسن مقرر اللجنة، عن مجموعة من الضوابط التنظيمية لسلامة العملية الانتخابية التي انطلفت في العاشرة من صياح اليوم الجمعة وتستمر حتى الخامسة مساء، وذلك لضمان أعلى درجات الانضباط والشفافية خلال عملية التصويت.

وانطلفت في الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة 27 فبراير 2026، عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين؛ حيث يستعد أكثر من 900 ألف مهندس من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة موزعين على مستوى الجمهورية؛ لانتخاب عدد من القيادات النقابية لدورة جديدة تمتد 4 سنوات.

وتُجرى الانتخابات - بحسب اللجنة العليا، وفقا لأحكام للمادة (13) من قانون النقابة رقم (66) لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي؛ لاختيار:

رؤساء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن أتمّوا مدة 4 سنوات.

نصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية (الكهربائية – الميكانيكية – المدنية – المعمارية – التعدين والبترول والفلزات – الكيميائية والنووية – الغزل والنسيج)، وفقًا للنسب المحددة لكل شعبة.

وأكدت اللجنة ضرورة إبراز الناخب كارنيه النقابة، إلى جانب أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري، أو رخصة سلاح/قيادة مدون بها الرقم القومي، أو بطاقة تحقيق شخصية عسكرية، لإتمام التسجيل الإلكتروني.

الضوابط التنظيمية لانتخابات نقابة المهندسين

كما ألزمت الضوابط الناخب بدخول اللجنة بالبرنت الورقي المستلم من موظفي الحاسب الآلي بالنقابة الفرعية، وتسليمه إلى المستشار رئيس اللجنة الفرعية.

وشددت على عدم جواز الإدلاء بالصوت إلا في المقر الانتخابي المقيد به المهندس في نقابته الفرعية، مع إلزامية استخدام الحبر الفوسفوري عقب التصويت.

كما حظرت تمامًا أي دعاية انتخابية داخل الحرم الانتخابي أو في الطرقات المحيطة، ومنعت التصوير داخل اللجان أثناء الاقتراع.

وقصرت الضوابط التواجد داخل اللجان على المستشارين وأمناء السر المنتدبين من الهيئة القضائية، والناخب أثناء الإدلاء بصوته فقط.

وأجازت للمرشح أو وكيله، بموجب تفويض رسمي، متابعة إجراءات الاقتراع والفرز دون التدخل في سير العملية، مع التأكيد على عدم جواز تواجدهما معًا داخل اللجنة إلا وفقًا لتعليمات قانونية.

وأعلنت اللجنة تعليق التصويت لمدة ساعة لأداء صلاة الجمعة، من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 1:00 مساءً، مع استمرار تواجد ممثلي الهيئة القضائية داخل اللجان خلال فترة الاستراحة.

وفيما يخص التغطية الإعلامية، تتولى لجان الانتخابات بالنقابات الفرعية إصدار التصاريح المنظمة لذلك.

وعقب انتهاء الاقتراع، يتولى المستشار رئيس اللجنة العامة تسليم جميع أوراق العملية الانتخابية — من بطاقات وكشوف ومحاضر — إلى لجنة الانتخابات بالفرعية، التي تقوم بدورها بتسليمها للجنة العليا بالنقابة العامة.

ويُعتمد محضر الفرز من رئيس النقابة الفرعية قبل إرساله إلى الأمين العام للنقابة العامة، على أن تُحفظ كافة الأوراق في مظاريف مختومة بالشمع الأحمر طبقًا للنظام الداخلي.

وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة عدم الاعتداد بأي مخاطبات غير صادرة عنها وممهورة بخاتمها الرسمي، داعية الجميع إلى الالتزام التام بتعليمات المستشارين ورؤساء اللجان، بما يضمن خروج العملية الانتخابية بصورة تليق بنقابة المهندسين.