قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى
كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير
بث مباشر لـ صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بحضور الرئيس السيسي
خبراء الضرائب: مصر اقتربت من الاكتفاء الذاتي في السكر.. لكن المصانع تعاني
موعد خسوف القمر الكلي في رمضان 2026
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي
لتعزيز التنسيق الإقليمي.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية
تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في دهس مهندس مواطنين بسيارة العلم الاسرائيلي
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة
لماذا تتصاعد المواجهات بين أفغانستان وباكستان مجددًا؟ | تقرير
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى نصر العاشر من رمضان
الزراعة: التوسع في المنافذ لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار وتخفيضات 30%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتخابات نقابة المهندسين.. 17 تنبيها من اللجنة العليا لضمان نزاهة عملية التصويت

انطلاق التصويت في انتخابات نقابة المهندسين المصرية
انطلاق التصويت في انتخابات نقابة المهندسين المصرية
الديب أبوعلي

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين ، برئاسة الدكتور المهندس معتز طلبة، وعضوية الدكتور محمد عباس وكيل اللجنة، والاستشاري السيد حسن مقرر اللجنة، عن مجموعة من الضوابط التنظيمية لسلامة العملية الانتخابية التي انطلفت في العاشرة من صياح اليوم الجمعة وتستمر حتى الخامسة مساء، وذلك لضمان أعلى درجات الانضباط والشفافية خلال عملية التصويت.

وانطلفت في الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة 27 فبراير 2026، عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين؛ حيث يستعد أكثر من 900 ألف مهندس من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة موزعين على مستوى الجمهورية؛ لانتخاب عدد من القيادات النقابية لدورة جديدة تمتد 4 سنوات.

وتُجرى الانتخابات - بحسب اللجنة العليا، وفقا لأحكام للمادة (13) من قانون النقابة رقم (66) لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي؛ لاختيار:

رؤساء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن أتمّوا مدة 4 سنوات.

نصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية (الكهربائية – الميكانيكية – المدنية – المعمارية – التعدين والبترول والفلزات – الكيميائية والنووية – الغزل والنسيج)، وفقًا للنسب المحددة لكل شعبة.

وأكدت اللجنة ضرورة إبراز الناخب كارنيه النقابة، إلى جانب أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري، أو رخصة سلاح/قيادة مدون بها الرقم القومي، أو بطاقة تحقيق شخصية عسكرية، لإتمام التسجيل الإلكتروني.

الضوابط التنظيمية لانتخابات نقابة المهندسين 

كما ألزمت الضوابط الناخب بدخول اللجنة بالبرنت الورقي المستلم من موظفي الحاسب الآلي بالنقابة الفرعية، وتسليمه إلى المستشار رئيس اللجنة الفرعية.

وشددت على عدم جواز الإدلاء بالصوت إلا في المقر الانتخابي المقيد به المهندس في نقابته الفرعية، مع إلزامية استخدام الحبر الفوسفوري عقب التصويت.

كما حظرت تمامًا أي دعاية انتخابية داخل الحرم الانتخابي أو في الطرقات المحيطة، ومنعت التصوير داخل اللجان أثناء الاقتراع.

وقصرت الضوابط التواجد داخل اللجان على المستشارين وأمناء السر المنتدبين من الهيئة القضائية، والناخب أثناء الإدلاء بصوته فقط.

وأجازت للمرشح أو وكيله، بموجب تفويض رسمي، متابعة إجراءات الاقتراع والفرز دون التدخل في سير العملية، مع التأكيد على عدم جواز تواجدهما معًا داخل اللجنة إلا وفقًا لتعليمات قانونية.

وأعلنت اللجنة تعليق التصويت لمدة ساعة لأداء صلاة الجمعة، من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 1:00 مساءً، مع استمرار تواجد ممثلي الهيئة القضائية داخل اللجان خلال فترة الاستراحة.

وفيما يخص التغطية الإعلامية، تتولى لجان الانتخابات بالنقابات الفرعية إصدار التصاريح المنظمة لذلك.

وعقب انتهاء الاقتراع، يتولى المستشار رئيس اللجنة العامة تسليم جميع أوراق العملية الانتخابية — من بطاقات وكشوف ومحاضر — إلى لجنة الانتخابات بالفرعية، التي تقوم بدورها بتسليمها للجنة العليا بالنقابة العامة.

ويُعتمد محضر الفرز من رئيس النقابة الفرعية قبل إرساله إلى الأمين العام للنقابة العامة، على أن تُحفظ كافة الأوراق في مظاريف مختومة بالشمع الأحمر طبقًا للنظام الداخلي.

وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة عدم الاعتداد بأي مخاطبات غير صادرة عنها وممهورة بخاتمها الرسمي، داعية الجميع إلى الالتزام التام بتعليمات المستشارين ورؤساء اللجان، بما يضمن خروج العملية الانتخابية بصورة تليق بنقابة المهندسين.

نقابة المهندسين المصرية نقابة المهندسين انتخابات المهندسين اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين انتخابات انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين رؤساء النقابات الفرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

زيزو

فرج عامر يثير الجدل: سيناريو زيزو يتكرر في يناير

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

ترشيحاتنا

انفوجراف وزارة التنمية المحلية والبيئة في اسبوع

بالإنفوجراف..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

لص البساتين

فيديو الحرامي المتسلق | قصة لص فَضل تسليم نفسه للشرطة بدلا من الوقوع في يد الأهالي.. القصة الكاملة

الجيش السوداني

الصراع بالوكالة .. خيوط أوكرانية تقود إلى قلب المعركة في السودان

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد