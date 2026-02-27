انطلاق انتخابات نقابة المهندسين بأسيوط

انطلقت صباح اليوم الجمعة انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، وسط أجواء من الهدوء والإقبال من المهندسين أعضاء الجمعية العمومية، وتحت إشراف قضائي كامل يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.



وأكد المهندس محمد رمضان عبد الحميد، رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، أن اللجنة أنهت منذ أمس جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الناخبين من مختلف الشعب الهندسية، بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وتيسير إجراءات التصويت.



وأوضح أن الانتخابات تشمل الاقتراع على منصب رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، حيث يتنافس على المقعد كل من:

المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، رئيس النقابة الفرعية بأسيوط

المهندس أبو العيون عرفات توني، أمين النقابة الفرعية

كما يتضمن الاستحقاق الانتخابي اختيار نصف أعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية، بإجمالي 7 أعضاء موزعين على ثلاث شعب هندسية، حيث يتنافس:

7 مرشحين على 3 مقاعد لشعبة الهندسة الكهربائية

7 مرشحين على مقعدي شعبة الهندسة المدنية

4 مرشحين على مقعدي شعبة الهندسة المعمارية



وأضاف رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط أن أعضاء الجمعية العمومية سيقومون كذلك بالتصويت لاختيار أعضاء الشعب الهندسية بالنقابة العامة، في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للنقابة على المستوى العام.

وأشار "رمضان" إلى أنه تم تهيئة كافة سبل الراحة داخل اللجان الانتخابية، مع زيادة عدد المسؤولين عن استخراج البيانات الانتخابية لتيسير الإجراءات على السادة المهندسين، وتقليل زمن الانتظار، بما يعكس حرص اللجنة على خروج العملية الانتخابية بصورة حضارية تليق بنقابة المهندسين وأعضائها.