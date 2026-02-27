مفاوضات النووي الإيراني.. بدر عبد العاطي يتواصل مع عراقجي وغروسي

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، أمس الخميس، اتصالين هاتفيين مع عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، ورفائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمتابعة مجريات ومضمون جولة المفاوضات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف.

متابعة سير المفاوضات

صرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية استمع من الجانبين إلى تفاصيل سير المفاوضات، مؤكداً موقف مصر الثابت الداعم للجهود الدبلوماسية لحل القضايا العالقة.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية استمرار المسار التفاوضي، وتجنب أي تصعيد في المنطقة، مع التأكيد على التوصل إلى حلول وسطية بعيدة عن الحلول العسكرية وتداعياتها الوخيمة.

تقدير الجهود المصرية

من جانبهما، أعرب عراقجي وغروسي عن تقديرهما للجهود المصرية لخفض التوتر، وأكدا حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في التوصل إلى تسوية شاملة للملف النووي الإيراني، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.