قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبراء الضرائب: مصر اقتربت من الاكتفاء الذاتي في السكر.. لكن المصانع تعاني
موعد خسوف القمر الكلي في رمضان 2026
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي
لتعزيز التنسيق الإقليمي.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية
تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في دهس مهندس مواطنين بسيارة العلم الاسرائيلي
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة
لماذا تتصاعد المواجهات بين أفغانستان وباكستان مجددًا؟ | تقرير
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى نصر العاشر من رمضان
الزراعة: التوسع في المنافذ لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار وتخفيضات 30%
الأهلي يليه بيراميدز.. تصنيف أندية العالم بالاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء
إخلاء سبيل طرفي مشاجرة إلقاء سيدة في ترعة بالبحيرة
مفاوضات النووي الإيراني.. بدر عبد العاطي يتواصل مع عراقجي وغروسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مفاوضات النووي الإيراني.. بدر عبد العاطي يتواصل مع عراقجي وغروسي

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي
القسم الخارجي

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، أمس الخميس، اتصالين هاتفيين مع عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، ورفائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمتابعة مجريات ومضمون جولة المفاوضات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف.

متابعة سير المفاوضات

صرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية استمع من الجانبين إلى تفاصيل سير المفاوضات، مؤكداً موقف مصر الثابت الداعم للجهود الدبلوماسية لحل القضايا العالقة.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية استمرار المسار التفاوضي، وتجنب أي تصعيد في المنطقة، مع التأكيد على التوصل إلى حلول وسطية بعيدة عن الحلول العسكرية وتداعياتها الوخيمة.

تقدير الجهود المصرية

من جانبهما، أعرب عراقجي وغروسي عن تقديرهما للجهود المصرية لخفض التوتر، وأكدا حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في التوصل إلى تسوية شاملة للملف النووي الإيراني، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

النووي جنيف بدر عبدالعاطي مصر إيران غروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

زيزو

فرج عامر يثير الجدل: سيناريو زيزو يتكرر في يناير

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

ترشيحاتنا

توسيع المستوطنات وفرض ما يسمى بـ السيادة

منظمة التعاون الإسلامي: إدانة حازمة لإجراءات إسرائيل والدعوة لتحرك دولي عاجل

أمريكا وإسرائيل

الولايات المتحدة تسمح لبعض موظفي سفارتها وعائلاتهم بمغادرة من إسرائيل

السفير بسام راضي يتوسط الحضور

في ضيافة بسام راضي.. السفارة المصرية بروما تنظم إفطارا رمضانيا

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد