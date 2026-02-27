نيللي كريم تتألق في أحدث ظهور مع منى زكي

شاركت الفنانة نيللي كريم، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نيللي كريم رفقة الفنانة منى زكي، من أجواء رمضانية مبهجة، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من جمهورها.

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل “على قد الحب” العديد من الاحداث .

ومن ابرزها ، زيادة الهلوسة التى تتعرض لها مريم (نيللي كريم) ووالدها (محمد ابو داوود) يقرر ان يدعمها .

مراد (احمد سعيد عبد الغني) يهدد عبد الغني (محمود الليثى) ويطلب منه ان يتحالف معه حتى لا يفضح سره عند مريمظ

مسلسل على قد الحب

ويُعرض مسلسل “على قد الحب” يوميًا على شاشة CBC ومنصة Watch It في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة في 2:45 صباحًا و3:45 عصرًا، كما يُعاد عرضه على CBC Drama الساعة 12:15 صباحًا، مع إعادة في 6:30 صباحًا و11:30 صباحًا و6:00 مساءً.