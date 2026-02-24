يسرا تشيد بنيللي كريم في «على قد الحب»: مبدعة وقوية

أشادت النجمة الكبيرة يسرا بأداء النجمة نيللي كريم في مسلسل على قد الحب، مؤكدة إعجابها الشديد بالعمل ومتابعتها المستمرة لأحداثه.

ووصفت يسرا نيللي كريم بأنها «فنانة مبدعة وقوية»، مشيدة بقدرتها على تقديم شخصية مركبة بإحساس صادق وحضور قوى على الشاشة، مشيرة إلى أن أداءها يحمل نضجًا واضحًا ويعكس خبرتها الكبيرة في اختيار الأدوار المؤثرة.

كما أثنت يسرا على المستوى العام للمسلسل، مؤكدة أن العمل يقدم دراما إنسانية راقية تستحق المشاهدة، وأنه من الأعمال التي استطاعت جذب الجمهور بصدق طرحها وقوة عناصرها الفنية.

إشادة يسرا بنيللي كريم لاقت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، الذي اعتبرها شهادة تقدير مهمة من نجمة كبيرة لمسيرة فنية ناجحة ومتجددة.

مسلسل «على قد الحب» بطولة نيللى كريم، شريف سلامة ، مها نصار ، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، محمود الليثى، محمد أبو داوود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمى جمال ، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم ، تسبيح ماهر و محمد الشخيبي وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذى تنتجه شركة S productions للمنتجة سالى والى، فى إطار درامى اجتماعى رومانسى، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.