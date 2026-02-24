فلسطيني : صحاب الأرض يوثق لكم حدثًا لم يُنقل وشهدنا القيامة بأعيننا

نشر الفلسطيني خليل أبو إلياس تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يشيد فيه بمسلسل “صحاب الأرض” وكيف جسد معاناة الفلسطينيين أثناء الحرب.

شهاد فلسطيني فى صحاب الأرض

وكتب الفلسطيني خليل أبو إلياس منشورًا عبر حسابه الشخصي بـ فيسبوك، يروي فيه مأساة أصحاب الأرض الحقيقيين، بعد عرض مشهد بالمسلسل عن القصف ومعاناة أهالي غزة، فقال إلياس: “صحاب الأرض يوثق حدثًا جديدًا مؤلمًا، لا أدري كيف وصل لهم هذا المشهد ومن أخبرهم به، وقفة احترام لهم لأن الكثير لم يعرف بهذه الواقعة، يُبكي القلب لهول ما رأينا وينقل موقفًا إباديًا حدث بصمت، لقد كنت في هذا الحدث من البداية حتى النهاية.”

وتابع: “ومع الأسف الشديد كانت التغطية ضعيفة والاتصال منقطع، في أوائل شهر ديسمبر لعام 2023، وأثناء نزوحنا في منطقة الجلاء في جمعية 'الشبان المسيحية' بالقرب من مفترق ضبيط، بالقرب من مطعم عكيلة، كما ذكر إياد نصار لمنة شلبي عن حقيقة المكان، وفي وقت كان القصف يحيط بنا من كل اتجاه، والناس تخرج بألوف للنزوح كأنه يوم الحشر العظيم، والاحتلال محاصر المكان يمينًا ويسارًا.”

وأضاف: “وفي لحظة بدأت الدبابات تطلق النار علينا، وتقوم بدهس المواطنين تحت جنازيرها، وشهدت بعيني إعدامات ميدانية وموتًا جماعيًا، والناس تصرخ وكبار السن يقعون من شدة الخوف والتعب، وفي هذه الحادثة شهدنا القيامة بأعيننا، بينما كنا نموت من الجوع والعطش والخوف والنزوح، في هذه الفترة كنا نشرب مياه المطر لعدم توفر المياه، وكنا نأكل أعلاف الدواب والحيوانات.”

واختتم: "أتذكر أنني سقطت عديد المرات ولا أبالغ، فما رأته عيني يصعب وصفه إطلاقًا وما عشته لا يصدق.. صحاب الأرض يوثق لكم حدثًا لم يُنقل.. وللحكاية بقية".