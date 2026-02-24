قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
أرباح شهرية 17% .. خطوات شراء سند المواطن من البريد
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان تحديث آليات قياس الادخار القومي ورفع جودة البيانات الاقتصادية
توك شو

فرص ضعيفة لسقوط أمطار.. الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس

البهى عمرو

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم، الثلاثاء، انخفاضًا في درجات الحرارة، إلا أنها لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام.

وقال القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر فضائية «الأولى»، إن درجات الحرارة خلال فترة النهار تتراوح بين 20 و21 درجة مئوية خلال الأسبوع المقبل، بينما تسجل ليلًا من 11 إلى 12 درجة.

حالة الطقس في مصر

ولفت إلى نشاط نسبي للرياح على معظم المحافظات، موضحًا أن البلاد شهدت أمس، الاثنين، أمطارًا وصلت إلى القاهرة، إلا أن فرص سقوط الأمطار اليوم تتراجع، لتكون ما بين خفيفة إلى متوسطة على محافظات السواحل الشمالية ووسط سيناء.

وأضاف أن البلاد كانت تتأثر بمنخفض جوي بدأ في الخروج، موضحًا أن الأمطار على القاهرة والوجه البحري ستكون خفيفة، مع تكون شبورة مائية في الصباح، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم، تشهد تحسنا نسبيا على أغلب أنحاء البلاد، يصاحبها استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة مع فرص لسقوط الأمطار على مناطق محدودة من شمال البلاد ولكن أقل حدة عن أمس.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وأجواء شتوية بامتياز صاحبها سقوط أمطار رعدية مصحوبة بتساقط حبات البرد وانخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح على بعض المناطق.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، يميل إلى الدفء خلال ساعات النهار، على أن يعود الطقس باردًا إلى شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية في الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، خاصة بالمناطق الممتدة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى.

وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء وخليج السويس، وقد تغزر أحيانًا على مناطق من شمال سيناء على فترات متقطعة. وتمتد فرص الأمطار الخفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع احتمالية ضعيفة تقدر بنحو 20% لوصولها إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى.

ومن المتوقع وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة بمناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري عظمى 21 درجة مئوية وصغرى 11 درجة، فيما تسجل السواحل الشمالية 18 للعظمى و11 للصغرى، وشمال الصعيد 22 للعظمى و8 للصغرى، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 24 درجة للعظمى و11 للصغرى.

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة التحديثات الرسمية واتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

