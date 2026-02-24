فرص ضعيفة لسقوط أمطار.. الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم، الثلاثاء، انخفاضًا في درجات الحرارة، إلا أنها لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام.

وقال القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر فضائية «الأولى»، إن درجات الحرارة خلال فترة النهار تتراوح بين 20 و21 درجة مئوية خلال الأسبوع المقبل، بينما تسجل ليلًا من 11 إلى 12 درجة.

ولفت إلى نشاط نسبي للرياح على معظم المحافظات، موضحًا أن البلاد شهدت أمس، الاثنين، أمطارًا وصلت إلى القاهرة، إلا أن فرص سقوط الأمطار اليوم تتراجع، لتكون ما بين خفيفة إلى متوسطة على محافظات السواحل الشمالية ووسط سيناء.

وأضاف أن البلاد كانت تتأثر بمنخفض جوي بدأ في الخروج، موضحًا أن الأمطار على القاهرة والوجه البحري ستكون خفيفة، مع تكون شبورة مائية في الصباح، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم، تشهد تحسنا نسبيا على أغلب أنحاء البلاد، يصاحبها استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة مع فرص لسقوط الأمطار على مناطق محدودة من شمال البلاد ولكن أقل حدة عن أمس.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وأجواء شتوية بامتياز صاحبها سقوط أمطار رعدية مصحوبة بتساقط حبات البرد وانخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح على بعض المناطق.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، يميل إلى الدفء خلال ساعات النهار، على أن يعود الطقس باردًا إلى شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية في الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، خاصة بالمناطق الممتدة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى.

وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء وخليج السويس، وقد تغزر أحيانًا على مناطق من شمال سيناء على فترات متقطعة. وتمتد فرص الأمطار الخفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع احتمالية ضعيفة تقدر بنحو 20% لوصولها إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى.

ومن المتوقع وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة بمناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري عظمى 21 درجة مئوية وصغرى 11 درجة، فيما تسجل السواحل الشمالية 18 للعظمى و11 للصغرى، وشمال الصعيد 22 للعظمى و8 للصغرى، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 24 درجة للعظمى و11 للصغرى.

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة التحديثات الرسمية واتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.