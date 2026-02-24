قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
كريم بدوي: أسيوط لتكرير البترول تغطي 100% من احتياجات صعيد مصر من البنزين
الأرصاد: استمرار السحب الممطرة على السواحل والوجه البحري.. وشبورة كثيفة صباحاً

 بعد أن شهدت أغلب الأنحاء سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات الماضية، أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تواجد السحب المنخفضة والمتوسطة  على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء يصاحبها فرص لسقوط الأمطار .

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم "الثلاثاء" طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء إلى دافئ نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية؛ بارد إلى شديد البرودة ليلا.

وعن الظواهر الجوية، تتوافر فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء وخليج السويس قد تغزر أحياناً على مناطق من شمال سيناء.. كما تتوافر فرص أمطار خفيقة على مناطق من القاهرة الكبرى جنوب الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على بعض الطرق ، فيما تنشط رياح على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من 75 ر1 متر إلى 25 ر2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين الى ثلاثة أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الادارية 21 10

6 أكتوبر 22 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 20 10

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 10

بلطيم 19 10

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 10

طنطا 20 10

دمياط 19 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 10

السويس 21 10

العريش 18 11

رفح 18 10

رأس سدر 20 10

نخل 20 05

كاترين 15 03

الطور 20 12

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 17

الغردقة 22 14

الاسكندرية 19 11

العلمين 18 10

مطروح 18 11

السلوم 19 09

سيوة 19 08

رأس غارب 21 12

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 15

شلاتين 25 17

حلايب 21 18

أبو رماد 23 15

مرسى حميرة 24 18

أبــــــرق 23 14

جبل علبة 23 14

رأس حدربة 22 18

بني سويف 21 08

المنيا 22 09

أسيوط 21 08

سوهاج 22 10

قنا 24 11

الأقصر 23 11

أسوان 23 12

الوادى الجديد 24 08

أبوسمبل 24 13

