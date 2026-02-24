إياد نصار يكشف أصعب مشاهده في صحاب الأرض.. دخلت في نوبة بكاء

كشف الفنان إياد نصار، عن أصعب المشاهد التي صورها خلال مسلسل «صحاب الأرض» و تفاصيل الشخصية .

وقال اياد خلال لقاء لبرنامج “تفاعلكم”، المذاع عبر فضائية «العربية»، إنه انهار لا شعوريًا بعد انتهاء تصوير المشهد ودخل في نوبة بكاء، بسبب الضغط النفسي الكبير الذي شعر به.

وأضاف: “كان عندي ضغط نفسي كبير وانهرت بعد هذا المشهد، قلت لهم إزاي أهل غزة تحمّلوا إنهم يضغطوا على مشاعرهم عشان يطمئنوا اللي تحت الردم بهذا الشكل”.

وأكد أن تصوير العمل كان متعبًا جسديًا للغاية، خاصة أن السير طوال الحلقات كان على أرض غير ممهدة، ومليئة بالحصى والركام.

وتابع: “في لحظات كنت بتعب نفسيا وأنا بصور المشهد، فأقول إزاي أهل غزة عاشوا الظروف دي.. وأنا بمثل تعبت ما بالك بأهل القطاع!”.

يذكر أن المسلسل ركز على فكرة «دفن الموتى» لأنها بمثابة الرابط بين الفلسطيني وأرضه، قائلًا إن حوش منزل عائلته في فلسطين مدفون فيه أحد أجداده.

مسلسل صاحب الارض من بطولة إياد نصار، ومنة شلبي، وكامل الباشا، وعصام السقا، وتارا عبود، وريم رأفت، وآدم البكري، وسارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.