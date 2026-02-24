مسلسل صحاب الأرض الحلقة 6.. إياد نصار يقتل أحد رجال الاسعاف

شهد مسلسل صحاب الارض الحلقة 6 تطورات مثيرة حيث كشفت سلمي “منى شبلي” عن سر فقدان ابنها لاول مرة مؤكدة انه كان يعني من مرض ويحتاج الي اجراء عملية جراحية دقيقة وكان يمكن لها ان تقوم بها لانها فضلت ان يقوم باجراء العملية طيبب اخر الا أنها فقدات ابنها.

واثناء عودة سلمى وناصر الي مستشفي الوديان قابلا في طريقهم فدوى “سارة يوسف” ومع أحد رجال الاسعاف(توفيق ) الذى وهمها برؤية شقيقها إياد الا ان سلمى تمنعها من الذهب معه بسبب ولادتها في اى وقت ويقوم ناصر بشجار معه الذى يسفر عن قتل رجل الاسعاف( توفيق )وبعد ذلك تخبر الطبيبة سلمى ناصر بان شقيق فدوى قام بقتل ضباط اسرئيلي.

ويقوم ناصر بتفتش رجل الاسعاف( توفيق ) ويكتشف هوايته الحقيقة وهى ضباط اسرئيلي قامت قوات الاحتلال بذراعه داخل مستشفي الوديان لينتحل شخصية رجل الاسعاف ( توفيق ) ، والهدف الرئيسى من ذلك هو جلب معلومات للقوات الاحتلال عن كل ما يدور داخل المستشفى.

مسلسل صحاب الأرض

يأتي مسلسل «صحاب الأرض»، المكوّن من 15 حلقة، امتدادًا لمسار طويل من المساندة التي قادتها الدولة المصرية على مدار عامين دعمًا للقضية الفلسطينية.هز

وتجسّد منة شلبي في العمل شخصية «سلمى شوقي»، طبيبة مصرية تعمل في قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية، بينما يقدّم إياد نصار شخصية رجل فلسطيني يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسّك بالحياة وسط أهوال الحرب، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

وتتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطيني الساعي إلى إنقاذ ابن شقيقه من تحت القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل في زمن الحرب.

ويأتي مسلسل «صحاب الأرض» كعمل درامي توثيقي، يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.