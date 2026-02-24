دينا: اتجوزت 9 مرات ومفيش جوازة مستخبية.. وكلهم طلبوا أسيب الرقص فطلقت

أثارت الراقصة دينا الجدل بعد تصريحات جريئة أدلت بها خلال لقائها في برنامج ورا الشمس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب، حيث تحدثت بصراحة عن زيجاتها المتعددة ومواقفها من الارتباط والانفصال.

وأكدت دينا أنها تزوجت 9 مرات، قائلة: "أنا اتجوزت 9 مرات، وممكن أتجوز في أي وقت، ومعنديش جوازة مستخبية"، مشيرة إلى أنها أصبحت "خبيرة في الرجال" على حد وصفها. وأوضحت أن جميع زيجاتها انتهت بالطلاق، بعدما طلب منها أزواجها الاعتزال وترك الرقص بسبب حديث البعض بشكل سلبي عن مهنتها، وهو ما كانت ترفضه.

كما كشفت دينا أنها وافقت في إحدى المرات على الزواج كزوجة ثانية، رغم أن الزوجة الأولى لم تكن تعلم بالأمر، موضحة أنها كانت صغيرة في السن آنذاك، ورأت في التجربة شيئًا مختلفًا، مؤكدة: "وافقت وأنا حرة، وكنت شايفاها حاجة لذيذة إني أعمل حاجة من ورا الناس"، لافتة إلى أن الزيجة لم تستمر طويلًا.

وعن قدرتها على تجاوز الأزمات العاطفية، قالت دينا إنها سريعة في تخطي علاقاتها السابقة، مؤكدة أن أسرع "موف أون" لديها كان خلال ثلاثة أيام فقط، لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها لا ترتبط مجددًا إلا بعد انتهاء فترة العدة، التزامًا منها بالأعراف الدينية.