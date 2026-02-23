مسلسل سوا سوا الحلقة 7 .. انقلاب سيارة هدى المفتى وأحمد مالك وتعرضهما لحادث

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل “سوا سوا” عدد من الأحداث التشويقية ، والتى من ابرزها ، قررت أحلام “هدي المفتى” رفقة ابراهيم (أحمد مالك ) ان يسرقوا سيارة والدها ويتعرضان لحادث يؤدى لإنقلابها.

زيارة الطبيب الذى يجسد دوره (خالد كمال) لرباب شقيقة أحلام ويخبرها بأنها تعاني من مرض السرطان وانه يريد الزواج منها.

أبطال مسلسل سوا سوا

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من:

نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، عبدالعزيز مخيون.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد، ومن إنتاج صباح إخوان.