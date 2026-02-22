لبنى عزت زوجة إياد نصار في مسلسل "أصحاب الأرض".. والعمل يتصدر التريند

تشارك الفنانة لبنى عزت في الموسم الرمضاني 2026 من خلال مسلسل "أصحاب الأرض"، حيث تجسد دور زوجة الفنان إياد نصار ضمن أحداث العمل الذي حقق صدى واسعًا منذ عرض حلقاته الأولى، وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح من أكثر الأعمال تداولًا بين الجمهور.

ويُعد المسلسل واحدًا من الأعمال التي لاقت إشادة كبيرة وحبًا واضحًا من المشاهدين، خاصة مع طرحه الإنساني المؤثر. وتدور أحداث "أصحاب الأرض" حول الوضع الإنساني لسكان غزة بعد حرب 7 أكتوبر، حيث يجسد إياد نصار شخصية رجل فلسطيني يسعى لإنقاذ ابن شقيقه وسط أهوال القصف، بينما تقدم منة شلبي دور طبيبة مصرية تصل ضمن قافلة إنقاذ إنسانية. وفي قلب الدمار، تولد علاقات حب وأمل وتتشابك قصة إنسانية نابضة بالمشاعر في مواجهة قسوة الحرب.

العمل نجح في خلق حالة من التفاعل الكبير، وتصدر الترند عبر منصات السوشيال ميديا، مع إشادات بأداء أبطاله ورسائله الإنسانية.

يُذكر أن لبنى عزت لا تشارك في "أصحاب الأرض" فقط، بل تخوض أيضًا السباق الرمضاني من خلال مسلسل "اسأل روحك" ومسلسل "أب ولكن"