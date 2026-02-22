لبنى عزت زوجة إياد نصار في مسلسل "أصحاب الأرض".. والعمل يتصدر التريند

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إدارة ترامب تتجنب إدانة المستوطنين رغم قتلهم مواطن أمريكي
الهضبة يشاهد كلهم بيحبوا مودي مع ياسر جلال.. ويعبر عن إعجابه بالعمل
جوارديولا: هذا سر الانتصار الجميل علي نيوكاسل
سيف زاهر: الوزير أشرف صبحي مجتهد.. والتحسينات المطلوبة في قطاع الناشئين والبنية التحتية
نائب بالخطة والموازنة: سرعة إصدار الرسوم الأمريكية لا يعني تنفيذها على أرض الواقع
محمد عبد المنصف يكشف أسرار حياته الزوجية: تزوجت مرتين وأقسمت ألا أكرر التجربة
أتلتيكو مدريد يحقق الفوز على إسبانيول 4-2 بالدوري الإسباني
عمرو مصطفى يتغزل فى الهضبة عمرو دياب: أخويا وعشره العمر
وزير إعلام باكستان : استهداف معسكرات ومخابئ لطالبان وتنظيم داعش
إنبي يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على المصرية للاتصالات
رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

لبنى عزت زوجة إياد نصار في مسلسل "أصحاب الأرض".. والعمل يتصدر الترند
أوركيد سامي

تشارك الفنانة لبنى عزت في الموسم الرمضاني 2026 من خلال مسلسل "أصحاب الأرض"، حيث تجسد دور زوجة الفنان إياد نصار ضمن أحداث العمل الذي حقق صدى واسعًا منذ عرض حلقاته الأولى، وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح من أكثر الأعمال تداولًا بين الجمهور.
ويُعد المسلسل واحدًا من الأعمال التي لاقت إشادة كبيرة وحبًا واضحًا من المشاهدين، خاصة مع طرحه الإنساني المؤثر. وتدور أحداث "أصحاب الأرض" حول الوضع الإنساني لسكان غزة بعد حرب 7 أكتوبر، حيث يجسد إياد نصار شخصية رجل فلسطيني يسعى لإنقاذ ابن شقيقه وسط أهوال القصف، بينما تقدم منة شلبي دور طبيبة مصرية تصل ضمن قافلة إنقاذ إنسانية. وفي قلب الدمار، تولد علاقات حب وأمل وتتشابك قصة إنسانية نابضة بالمشاعر في مواجهة قسوة الحرب.
العمل نجح في خلق حالة من التفاعل الكبير، وتصدر الترند عبر منصات السوشيال ميديا، مع إشادات بأداء أبطاله ورسائله الإنسانية.
يُذكر أن لبنى عزت لا تشارك في "أصحاب الأرض" فقط، بل تخوض أيضًا السباق الرمضاني من خلال مسلسل "اسأل روحك" ومسلسل "أب ولكن"

لبني عزت اخبار الفن نجوم الفن

