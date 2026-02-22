قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

الجمهور هو الحكم..عمرو محمود ياسين يوجّه رسالة لمنتقدي مسلسل "وننسى اللي كان"

عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
محمد بدران   -  
علا محمد

أصدر الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين بيانًا رسميًا موجّهًا إلى جمهور ومحبي الدراما، عبّر فيه عن تقديره لكل من دعم مسلسل «وننسى اللي كان» منذ انطلاق عرضه، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل الحافز الأكبر لفريق العمل للاستمرار في تقديم محتوى يليق بالدراما المصرية وباسم المشاركين فيه.

وأوضح ياسين "نحن نؤمن أن المنافسة الشريفة هي الطريق الوحيد للنجاح الحقيقي، وأن أي موسم درامي لا يزدهر إلا بتكافؤ الفرص واحترام جهد الآخرين. النجاح لا يُبنى بالانتقاص من أعمال الغير، ولا بمحاولات التقليل من قيمة أي فنان.

وأشار "للأسف، نرصد محاولات واضحة للانتقاص من قدر العمل ومن قدر بطلته الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حملات متكررة ومحتوى متشابه يسعى لتشويه الصورة أو التقليل من الجهد المبذول.

مؤكدًا" أننا لا نتحدث انطلاقًا من ظنون أو استنتاجات. نحن نعلم جيدًا من يقف خلف هذه التحركات، ومن يديرها ومن ينفذها، ونمتلك دلائل واضحة على ذلك. لكننا نختار حتى الآن ألا ننجرف إلى هذا المستوى، وألا نحوّل المشهد إلى تصعيد علني قد يسيء لصناعة بأكملها، احترامًا للدراما المصرية وتاريخها.

واختتم "محاولات النيل لن تكون سهلة، لأن الإخلاص في العمل والاجتهاد الحقيقي هما أساس ما نقدمه. نحن نعمل بمحبة وبكل طاقتنا، وواثقون أن النجاح الحقيقي صوته أعلى من أي ضجيج، وأن الجمهور قادر على التمييز.
سنظل متمسكين بالمنافسة الشريفة… وغير ذلك لا يليق.
والجمهور هو الحكم.

