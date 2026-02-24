ألماظ حر.. صبري فواز يتغزل بأداء باسم سمرة في «عين سحرية»

أشاد الفنان صبري فواز بأداء الفنان باسم سمرة في مسلسل عين سحرية، وذلك عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك».

وكتب فواز:«على الهادي خالص.. وفي الحلو منه.. ألماظ حر والله يا باسم».

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عين سحرية تطورات درامية مؤثرة، حيث يكتشف زكي، الذي يجسد دوره الفنان باسم سمرة، إصابة الطبيبة النفسية فاتن سعيد بمرض في القلب، وهي الطبيبة التي يتلقى العلاج على يديها. ويصدمه الخبر بشدة، ليدخل في حالة من الحزن والقلق عليها.

وخلال الأحداث، يحاول زكي إقناع الطبيب المعالج بضرورة تشجيعها على الخضوع لعملية جراحية خارج البلاد، مؤكدًا استعداده لتحمل جميع تكاليف العلاج، في موقف إنساني يكشف جانبًا جديدًا من شخصيته.

مسلسل عين سحرية يضم نخبة من النجوم، أبرزهم عصام عمر، عمرو عبد الجليل، سما إبراهيم، وجنا الأشقر، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج السدير مسعود.