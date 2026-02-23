عصام عمر يتصدر نسب المشاهدة في مصر بـ عين سحرية

تمكن مسلسل عين سحرية من بطولة الفنان عصام عمر، والفنان باسم سمرة من تصدر قائمة الاعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة يانجو بلاي.

واحتل مسلسل عين سحرية المركز الاول من أصل 10 مراكز هي للاعمال الاعلي مشاهدة في مصر.



وتدور أحداث مسلسل “عين سحرية” حول فني كاميرات مراقبة يجد نفسه متورطًا في عالم مليء بالأسرار والفضائح، لتتحول المراقبة إلى سلاح يكشف الفساد، بينما تصبح الحدود بين العدالة والخطر أكثر هشاشة.

مسلسل “عين سحرية” من تأليف هشام هلال، وإخراج السدير مسعود، ويشارك في بطولته إلى جانب عصام عمر وإبرام سعيد كل من باسم سمرة، وعمرو عبد الجليل، ومحمد علاء، وسماء إبراهيم، وفاتن سعيد.