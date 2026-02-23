محامية أسماء جلال تطالب برنامج رامز جلال بالاعتذار وحذف الحلقة

كشفت نهاد أبو القمصان ، محامية الفنانة أسماء جلال ، تفاصيل مقاضاتها لبرنامج رامز ليفيل الوحش.

وقالت المحامية نهاد أبو القمصان، في تصريحات تليفزيونية: هي من البداية كانت رافضة إنها تظهر في البرنامج بسبب اللي حصل السنة اللي فاتت، وهم وعدوها إن مفيش حاجة من دي هتحصل، ولكن حصل العكس، وشافت جرعة كبيرة من اللي هي كانت رافضة إنه يحصلها، حتى إنها حاولت أكتر من مرة توقف الحلقة.

وأضافت نهاد أبو قمصان: بعد التصوير وعدوها إن في أجزاء هتتشال، ولكن اتفاجأت بوجودها في الحلقة بالمقدمة، ووصفها وصف لا يليق ، كمان زوايا التصوير كانت مرفوضة بالنسبة لها، وأصيبت بدهشة شديدة لمدة يوم كامل.

واختتمت: احنا بنطالب إن رامز يطلع يعتذرلها اعتذار واضح، وأن الحلقة تتشال من جميع المنصات والقنوات.