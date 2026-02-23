وننسى اللي كان الحلقة 5… ياسمين عبد العزيز تطلب من كريم فهمي قتلها

طرحت منصة “شاهد" الحلقة الخامسة من مسلسل ”وننسى اللي كان" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، قبل عرضها علي شاشات التليفزيون.

وحملت الحلقة عددا من الأحداث، حيث انتشر فيديو لزوجة طبيب التجميل وهي تتشاجر مع جليلة رسلان في احدي الحفلات، وقد اثار عضب الاخيرة، خاصة وان ابنتها طلبت منها ان تنكر علاقتها بها.

وكانت المفاجأة في نهاية الحلقة ان جليلة رسلان طلبت من حارسها الشخصي ان يقوم بقتلها.

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.