قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل بسبب عدم الاقتناع بالحكم المصري.. تعليق مثير من الغندور علي طلب الأهلي حكام أجانب
الكشف عن مدينة سكنية أثرية وجبانة قبطية أسفلها بموقع شيخ العرب همام
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء خامس ليالي رمضان في المساجد الكبرى
النقل : التوسع في تصنيع مكونات قطع غيار قطارات السكة الحديد
كيف برأ القرآن السيدة عائشة من الافتراء في حادثة الإفك؟.. دينا أبو الخير توضح
مصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل العودة إلى غزة
مدبولي يشهد إطلاق مبادرة أبواب الخير.. غدا
شعبة النقل الدولي: 600 مليون دولار استثمارات بمحطة «تحيا مصر 1» تعزز تنافسية ميناء دمياط
بسبب 35 ألف أسرة | طلب برلماني عاجل بوقف رواتب مسئولين بوزارة الزراعة
صراع النقاط الأخيرة.. مباريات الحسم تحدد مصير صدارة الدوري قبل انطلاق الدور الثاني.. تعرف عليها بالكامل
دعاء اليوم الخامس من رمضان لانشراح الصدر وتيسير الأمور
الأوكازيون الشتوي 2026.. إزاي تبلغ عن التخفيضات الوهمية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الأوبرا تطلق ليالي رمضان في القاهرة والأسكندرية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
أحمد البهى

تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام برنامج لياليها الرمضانية والتي تبدأ مساء الخميس ٢٦ فبراير بـ 3 فعاليات متنوعة تقام على التوازى بالقاهرة والأسكندرية .

*الموسيقات العسكرية فى ساحة الاوبرا وعلى المكشوف*

تستهل الفعاليات فى التاسعة مساء بالساحة الخارجية للأوبرا والتى تشهد مؤلفات حماسية لفرقة الموسيقات العسكرية يصاحبها تشكيلات حركية متنوعة، بعدها وفى التاسعة والنصف يستكمل البرنامج على المسرح المكشوف بمختارات من المعزوفات الشهيرة والمتنوعة والتى يغلب عليها الطابع الوطنى منها فدائى، سلاح الفرسان الخفيف، شايلك فى قلبى، تعيشى يا مصر، مصر الأمل، إسلمى يامصر، حبايب مصر، محمد يا رسول الله، حاول تفتكرنى، أحلى بلد بلدى، بوابة الحلوانى وغيرها فى أجواء تجمع بين الفخر الوطنى والروحانية الرمضانية.

*فلكلور باكستان على المسرح الصغير*

ويحتضن المسرح الصغير فى التاسعة مساء بالتعاون مع سفارة باكستان بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية أولى السهرات العربية والإسلامية الرمضانية، وتضم مختارات من الفلكلور الخاص بالدولة الأسيوية والذى يتجسد فى نماذج من موروثاتها الشعبية وفنونها التقليدية .

* "أقمار فى فلك الحبيب" تجمل ليالى اللغة العربية بأوبرا الاسكندرية*

وبالتزامن تمتد الفعاليات الإفتتاحية إلى مسرح سيد درويش "أوبرا الأسكندرية" حيث يقام ضمن النشاط الثقافى والفكرى بإشراف رشا الفقى وبالتعاون مع منتدى جامعة الأسكندرية للشعر والفنون الليلة الثامنة عشرة من ليالى اللغة العربية والتى تحمل عنوان" أقمار فى فلك الحبيب " وتأتى تحت رعاية الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ويؤديها كورال الجامعة بقيادة الدكتورة شريهان الحدينى، إعداد الدكتورة نجوى صابر، تأليف ومعالجة درامية الدكتور محمد مخيمر ومن إخراج محمد بهجت وإشراف شهاب محروس مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الإسكندرية.

*برنامج رمضانى ثرى على مسارح الأوبرا*

الجدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية أعدت برنامجا إبداعياً حافلاً خلال شهر رمضان المعظم يضم أمسيات موسيقية وغنائية وثقافية تعمل إثراء المشهد الفنى خلال الشهر الكريم إلى جانب ليالى عربية وإسلامية متنوعة تقام بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وعدد من السفارات العاملة فى مصر وتأتى ضمن خطط مد جسور التواصل وتعزيز الروابط مع مختلف دول العالم .

وزارة الثقافة رمضان 2026 الدكتورة جيهان زكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطرة اليوم

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

حمزه عبد الكريم

بعد عودته للقاهرة.. بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء رحلته مع برشلونة

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

إحدى الدروس بالمحافظات

واعظات الأوقاف تواصلن تقديم دروس التراويح في عدد من المحافظات| صور

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

​مرصد الأزهر يحذر من تصاعد إرهاب "حركة الشباب" على الحدود الصومالية الكينية في رمضان

أحكام تختص بها المرأة فى رمضان

أحكام تختص بها المرأة فى رمضان .. الأزهر للفتوى يوضحها

بالصور

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد