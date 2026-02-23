الأوبرا تطلق ليالي رمضان في القاهرة والأسكندرية

تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام برنامج لياليها الرمضانية والتي تبدأ مساء الخميس ٢٦ فبراير بـ 3 فعاليات متنوعة تقام على التوازى بالقاهرة والأسكندرية .

*الموسيقات العسكرية فى ساحة الاوبرا وعلى المكشوف*

تستهل الفعاليات فى التاسعة مساء بالساحة الخارجية للأوبرا والتى تشهد مؤلفات حماسية لفرقة الموسيقات العسكرية يصاحبها تشكيلات حركية متنوعة، بعدها وفى التاسعة والنصف يستكمل البرنامج على المسرح المكشوف بمختارات من المعزوفات الشهيرة والمتنوعة والتى يغلب عليها الطابع الوطنى منها فدائى، سلاح الفرسان الخفيف، شايلك فى قلبى، تعيشى يا مصر، مصر الأمل، إسلمى يامصر، حبايب مصر، محمد يا رسول الله، حاول تفتكرنى، أحلى بلد بلدى، بوابة الحلوانى وغيرها فى أجواء تجمع بين الفخر الوطنى والروحانية الرمضانية.

*فلكلور باكستان على المسرح الصغير*

ويحتضن المسرح الصغير فى التاسعة مساء بالتعاون مع سفارة باكستان بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية أولى السهرات العربية والإسلامية الرمضانية، وتضم مختارات من الفلكلور الخاص بالدولة الأسيوية والذى يتجسد فى نماذج من موروثاتها الشعبية وفنونها التقليدية .

* "أقمار فى فلك الحبيب" تجمل ليالى اللغة العربية بأوبرا الاسكندرية*

وبالتزامن تمتد الفعاليات الإفتتاحية إلى مسرح سيد درويش "أوبرا الأسكندرية" حيث يقام ضمن النشاط الثقافى والفكرى بإشراف رشا الفقى وبالتعاون مع منتدى جامعة الأسكندرية للشعر والفنون الليلة الثامنة عشرة من ليالى اللغة العربية والتى تحمل عنوان" أقمار فى فلك الحبيب " وتأتى تحت رعاية الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ويؤديها كورال الجامعة بقيادة الدكتورة شريهان الحدينى، إعداد الدكتورة نجوى صابر، تأليف ومعالجة درامية الدكتور محمد مخيمر ومن إخراج محمد بهجت وإشراف شهاب محروس مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الإسكندرية.

*برنامج رمضانى ثرى على مسارح الأوبرا*

الجدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية أعدت برنامجا إبداعياً حافلاً خلال شهر رمضان المعظم يضم أمسيات موسيقية وغنائية وثقافية تعمل إثراء المشهد الفنى خلال الشهر الكريم إلى جانب ليالى عربية وإسلامية متنوعة تقام بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وعدد من السفارات العاملة فى مصر وتأتى ضمن خطط مد جسور التواصل وتعزيز الروابط مع مختلف دول العالم .