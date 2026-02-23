رجعت الشتوية.. سقوط أمطار غزيرة على كفر الشيخ| شاهد

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، هطول أمطار بين متوسطة وغزيرة في عدد من المناطق والمدن والقرى خاصة في المراكز الشمالية في مراكز ومدن بلطيم ومصيف بلطيم ومطوبس.

ورفعت الوحدات المحلية بمراكز ومدن كفر الشيخ، حالة الطوارئ لمجابهة التغيرات المناخية والطارئة وكسح مياه لأمطار الغزيرة من الشوارع تنفيذاً لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

في سياق متصل، تابع هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال كسح ورفع مياه الأمطار.

وشدد رئيس مدينة مصيف بلطيم، على ضرورة متابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية لضمان الاستعداد المبكر لمواجهة أي تقلبات جوية، مع التواجد الميداني لفرق الطوارئ وسيارات التدخل السريع ومعدات رفع المياه على مدار الساعة.

وأكد ضرورة المراجعة الدورية لصفايات الأمطار لتسريع تصريف المياه ومنع تجمعها، وضمان انسيابية حركة المرور وتسهيل تنقل المواطنين، إلى جانب الحفاظ على مستوى النظافة وفحص العوازل الكهربائية ومراجعة عمل كشافات الإنارة العامة بشكل دوري.

وأشار إلى ضرورة التعاون الدائم مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز النظافة والتجميل، والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة البلاغات والتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ.