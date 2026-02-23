محافظ كفر الشيخ يتابع انتظام العمل بمحطة مياه الشمالية بمطوبس | صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، محطة مياه الشرب الشمالية بالطريق الدولي الساحلي بمركز مطوبس، بطاقة تصميمية 30 ألف م³/يوم، وسعة تخزين 5280 م³/يوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

استمع محافظ كفر الشيخ، إلى شرح تفصيلي حول مكونات المحطة ونطاق الخدمة، كما تفقد مبنى المرشحات والمبنى الإداري، للاطمئنان على كفاءة التشغيل وجودة الأداء.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تطوير محطة مياه الشرب الشمالية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن المحطة تعمل بطاقة إنتاجية 360 لتر/ث، وتغذي مناطق المدينة الصناعية بمطوبس وبركة غليون وقرى الخريجين وأرض الجمعية، مشيرًا إلى أن المحطة تضم 4 طلمبات مرشحة و4 طلمبات رفع، وتمر المياه بعدة مراحل تنقية تبدأ من المعالجة وتنتهي بإضافة الكلور، ثم تنتقل إلى المرشحات ومنها إلى الخزان، وصولًا إلى الشبكة الرئيسية للمشتركين.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تأتي في مقدمة مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة، لما لها من دور حيوي في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.