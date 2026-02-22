نائب محافظ كفر الشيخ يبحث استكمال تطوير منظومة التحول الرقمي| صور

عقد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، اجتماعًا مع فريق عمل من كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، لبحث استكمال أعمال الميكنة والرقمنة وتطوير منظومة التحول الرقمي بالديوان العام.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد الأشقر، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام محافظة كفر الشيخ، والدكتور محمود ياسين، وكيل كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ لشئون الدراسات العليا.

من جانبه، قال نائب المحافظ، إنه يتم تنفيذ برامج التدريب والتأهيل لفرق العمل، لضمان التشغيل الكامل والفعال للمنظومة الرقمية، بما يدعم استراتيجية المحافظة للتحول إلى الخدمات الذكية، ويحد من الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.