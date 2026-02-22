رئيس جامعة كفر الشيخ ينعى عميد كلية الزراعة الأسبق

تقدم الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، وجميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وعاملين، بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الدكتور صابر محمد عبده جاهين، وكيل وعميد كلية الزراعة الأسبق وأستاذ الأراضي والمياه بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة كفرالشيخ، والذي وافته المنية بعد مسيرة علمية وأكاديمية حافلة بالعطاء والعمل المخلص.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الفقيد كان أحد القامات العلمية المتميزة في مجال علوم الأراضي، وأحد مؤسسي كلية الزراعة، وترك بصمة واضحة في تطوير العملية التعليمية والبحثية بكلية الزراعة، وأسهم بدور بارز خلال فترة توليه عمادة الكلية في دعم مسيرة التطوير الأكاديمي والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحث العلمي.

وأشار الدكتور يحيى عيد، إلى أن الراحل تميز بسيرته الطيبة وأخلاقه الرفيعة، وكان نموذجًا يُحتذى به في الالتزام والانضباط والإخلاص في العمل، كما كان حريصًا على دعم طلابه والاهتمام بتأهيلهم علميًا وعمليًا، ما أكسبه محبة وتقدير الجميع من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة، أن أسرة جامعة كفر الشيخ فقدت عالمًا جليلًا وأستاذًا قديرًا، سخر حياته لخدمة العلم والوطن، وأسهم في إعداد أجيال من المتخصصين في علوم الأراضي والزراعة، كان لهم دور ملموس في خدمة قطاع الزراعة والتنمية.

واختتم رئيس جامعة كفر الشيخ، بيانه داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن ذكراه ستظل خالدة في وجدان أسرة الجامعة وتلاميذه ومحبيه.

جدير بالذكر أن الدكتور صابر محمد عبدة، أستاذ الأراضي والمياه بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة كفرالشيخ، شغل منصب عميد كلية الزراعة خلال الفترة من أكتوبر 1993م حتى يوليو 1998م، وذلك بعد مسيرة علمية وأكاديمية حافلة بالعطاء والإنجازات.

وقد بدأ مسيرته الأكاديمية بتعيينه مدرسًا بقسم الأراضي بكلية الزراعة – جامعة الإسكندرية عام 1972م، ثم عُيّن أستاذًا مساعدًا بقسم الأراضي بكلية الزراعة – جامعة طنطا عام 1976م، وتدرج إلى درجة أستاذ بالقسم ذاته عام 1980م، قبل أن يُعيّن أستاذًا متفرغًا بقسم الأراضي بكلية الزراعة – جامعة طنطا عام 1998م، ليواصل عطاؤه العلمي والأكاديمي المخلص في خدمة طلابه وجامعته، حتى وافته المنية، بعد مسيرة مشرفة حافلة بالبذل والعطاء.