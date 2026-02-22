قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
حاول الانتـ.ـحار.. شقيق ضحية واقعة ميت عاصم: أخويا منهار نفسيا.. وعايزين حقه
تارا عماد تلاحق عباس الريس وتدخل منزله بمسلسل إفراج
ادعى معرفته بضابط شرطة.. نصاب يستولى على أموال الأجانب بالبلاد
كنوز قبة الهواء.. الكشف عن مقابر صخرية و160 آنية أثرية نادرة بأسوان
مخدرات وسلاح بـ120 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط |صور
موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي والتشكيل المتوقع
تحرك برلماني عاجل لوقف برنامج رامز جلال : يرسخ للعنف والتنمر
أول مسحراتية مسيحية بدهب توزع المياه والعصائر على الصائمين قبل الإفطار
مسلسلات رمضان 2026.. تارا عبود تأسر قلب فخر الدلتا
محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ ينعى عميد كلية الزراعة الأسبق

د.صابر جاهين
د.صابر جاهين
محمود زيدان

تقدم الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، وجميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وعاملين، بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الدكتور صابر محمد عبده جاهين، وكيل وعميد كلية الزراعة الأسبق وأستاذ الأراضي والمياه بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة كفرالشيخ، والذي وافته المنية بعد مسيرة علمية وأكاديمية حافلة بالعطاء والعمل المخلص.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الفقيد كان أحد القامات العلمية المتميزة في مجال علوم الأراضي، وأحد مؤسسي كلية الزراعة، وترك بصمة واضحة في تطوير العملية التعليمية والبحثية بكلية الزراعة، وأسهم بدور بارز خلال فترة توليه عمادة الكلية في دعم مسيرة التطوير الأكاديمي والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحث العلمي.

وأشار الدكتور يحيى عيد، إلى أن الراحل تميز بسيرته الطيبة وأخلاقه الرفيعة، وكان نموذجًا يُحتذى به في الالتزام والانضباط والإخلاص في العمل، كما كان حريصًا على دعم طلابه والاهتمام بتأهيلهم علميًا وعمليًا، ما أكسبه محبة وتقدير الجميع من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة، أن أسرة جامعة كفر الشيخ فقدت عالمًا جليلًا وأستاذًا قديرًا، سخر حياته لخدمة العلم والوطن، وأسهم في إعداد أجيال من المتخصصين في علوم الأراضي والزراعة، كان لهم دور ملموس في خدمة قطاع الزراعة والتنمية.

واختتم رئيس جامعة كفر الشيخ، بيانه داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن ذكراه ستظل خالدة في وجدان أسرة الجامعة وتلاميذه ومحبيه.

جدير بالذكر أن الدكتور صابر محمد عبدة، أستاذ الأراضي والمياه بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة كفرالشيخ، شغل منصب عميد كلية الزراعة خلال الفترة من أكتوبر 1993م حتى يوليو 1998م، وذلك بعد مسيرة علمية وأكاديمية حافلة بالعطاء والإنجازات.

وقد بدأ مسيرته الأكاديمية بتعيينه مدرسًا بقسم الأراضي بكلية الزراعة – جامعة الإسكندرية عام 1972م، ثم عُيّن أستاذًا مساعدًا بقسم الأراضي بكلية الزراعة – جامعة طنطا عام 1976م، وتدرج إلى درجة أستاذ بالقسم ذاته عام 1980م، قبل أن يُعيّن أستاذًا متفرغًا بقسم الأراضي بكلية الزراعة – جامعة طنطا عام 1998م، ليواصل عطاؤه العلمي والأكاديمي المخلص في خدمة طلابه وجامعته، حتى وافته المنية، بعد مسيرة مشرفة حافلة بالبذل والعطاء.

كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ

