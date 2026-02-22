مشروعات الخطة الاستثمارية.. محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بالرياض

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف بطريق أبو هيكل بقرية العباسية بمركز الرياض بطول 1500 متر، وعرض 6 أمتار، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن قطاع الطرق يمثل أولوية في خطط التنمية التي تنفذها الدولة، نظرًا لدوره المحوري في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال إن المشروعات الجاري تنفيذها تتم متابعتها ميدانيًا بشكل دوري، مع إعداد تقارير فنية توضح الموقف التنفيذي، موجهًا بوضع بطاقة تعريفية بكل مشروع تتضمن بيانات التنفيذ، من حيث موعد البدء والانتهاء ونسب الإنجاز.

وشدد محافظ كفر الشيخ على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية في تنفيذ الأعمال، والانتهاء منها ضمن الجداول الزمنية المحددة دون تأخير، مع استخدام خامات عالية الجودة والالتزام بكافة المواصفات الفنية، واتخاذ ما يلزم لتيسير حركة المرور أثناء تنفيذ الأعمال.