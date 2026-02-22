مرام علي: العمل في مصر بداية حقيقية لأي فنان عربي

أعربت الفنانة السورية مرام علي، عن حبها لمصر وتمنّيها بالعمل في مصر، قائلة: «لا يوجد ممثل لا يتمنى تقديم شيء في مصر».

واضافت: “الوجود والعمل في مصر هو بداية لأي فنان حقق نجاحا في أي مكان أخر، فالوجود الفني في مصر مهم جدًا لأي فنان بالوسط الفني”.

وقالت مرام علي، خلال لقاءها ببرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، اليوم الأحد: «انتشاري في مصر هو الخطوة الأولى التي أعملها خارج الوطن، وكأني لأول مرة أحاول إثبات نفسي في هذا المكان».

وتابعت: «لا أنا أو زملائي نقدر ننكر دور مصر، اللي بيعمل في مصر شيء تاني»، مشددة على أن وجودها في مصر شيء مهم، منوهة بأنها تعمل دورها على أكمل وجه وتفكر بفكر الشخص المجتهد وتوافق على العمل بأي مسلسل حتى لو كان فقط مجرد «عشر مشاهد.. مش بالكم هو بالكيف».