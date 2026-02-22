قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بصوت السديس.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
عناصر الخدمة السرية ينهون حياة رجل حاول اقتحام منتجع ترامب في فلوريدا
مسئول سابق في الـ CIA: الضربة الأميركية على إيران قد تكون خلال 48 ساعة
رامز جلال ساخرا من مصطفى غريب: تباع على تريلا.. وشنبه زي جناحات الطيارة
رامز جلال عن مصطفى غريب: بينافس بيومي فؤاد .. وشيطان الفلوس غواه
فايننشال تايمز: إيران وقعت صفقة مع روسيا لشراء آلاف الصواريخ المحمولة
البرلمان التركي: نبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع أي هجوم على إيران
عراقجي: إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم أمريكي
مواعيد البنك الأهلي في رمضان.. متى تغلق الفروع؟
صلاة التراويح في رمضان هل هي 8 ركعات أم 20؟.. اعرف كيف أداها النبي
بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق
تشكيل قمة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي
توك شو

مرام علي: العمل في مصر بداية حقيقية لأي فنان عربي

مرام علي
مرام علي

أعربت الفنانة السورية مرام علي، عن حبها لمصر وتمنّيها بالعمل في مصر، قائلة: «لا يوجد ممثل لا يتمنى تقديم شيء في مصر».

واضافت: “الوجود والعمل في مصر هو بداية لأي فنان حقق نجاحا في أي مكان أخر، فالوجود الفني في مصر مهم جدًا لأي فنان بالوسط الفني”.

وقالت مرام علي، خلال لقاءها ببرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، اليوم الأحد: «انتشاري في مصر هو الخطوة الأولى التي أعملها خارج الوطن، وكأني لأول مرة أحاول إثبات نفسي في هذا المكان».

وتابعت: «لا أنا أو زملائي نقدر ننكر دور مصر، اللي بيعمل في مصر شيء تاني»، مشددة على أن وجودها في مصر شيء مهم، منوهة بأنها تعمل دورها على أكمل وجه وتفكر بفكر الشخص المجتهد وتوافق على العمل بأي مسلسل حتى لو كان فقط مجرد «عشر مشاهد.. مش بالكم هو بالكيف».

مرام علي خبر سري اسما إبراهيم

