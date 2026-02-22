قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رامز جلال عن مصطفى غريب: بينافس بيومي فؤاد .. وشيطان الفلوس غواه
فايننشال تايمز: إيران وقعت صفقة مع روسيا لشراء آلاف الصواريخ المحمولة
البرلمان التركي: نبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع أي هجوم على إيران
عراقجي: إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم أمريكي
مواعيد البنك الأهلي في رمضان.. متى تغلق الفروع؟
صلاة التراويح في رمضان هل هي 8 ركعات أم 20؟.. اعرف كيف أداها النبي
بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق
تشكيل قمة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي
وزير التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذه المناطق
اقتحام منتجع الرئيس الأمريكي وإطلاق نار أثناء مواجهة مع الأمن
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
رياضة

800 ألف دولار تنعش خزينة الزمالك.. ما القصة؟

دونجا
دونجا
محمد بدران   -  
يارا أمين

تلقى نادي الزمالك دفعة مالية مهمة خلال الساعات الماضية، بعد وصول مبلغ 800 ألف دولار، قيمة انتقال نبيل عماد دونجا إلى نادي النجمة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وكتب الإعلامي سيف زاهر عبر حسابه على فيسبوك "تقارير.. انتعاش خزنية الزمالك بمبلغ 800 ألف دولار قيمة انتقال دونجا لنادي النجمة السعودي"

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة زد المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في تمام التاسعة والنصف، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا مميزًا من جانب نادي الزمالك، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به كتيبة الأبيض خلال الفترة الأخيرة، ورغبة اللاعبين في مواصلة النتائج الإيجابية وإسعاد الجماهير في مشوار البطولة.

وكان الزمالك فاز على فريق حرس الحدود في الجولة الماضية ببطولة الدوري، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي. 

ترتيب الفريقين قبل المباراة

يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية هذا الموسم، بينما يأتي فريق زد في المركز السابع برصيد 24 نقطة، ويأمل في تحسين مركزه واستغلال مواجهة الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية

نادي الزمالك الزمالك نبيل عماد دونجا دونجا نادي النجمة السعودي سيف زاهر

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

نائبة محافظ الشرقية تتابع العمل بالمركز التكنولوجي ومعرض أهلاً رمضان

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

