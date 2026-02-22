800 ألف دولار تنعش خزينة الزمالك.. ما القصة؟

تلقى نادي الزمالك دفعة مالية مهمة خلال الساعات الماضية، بعد وصول مبلغ 800 ألف دولار، قيمة انتقال نبيل عماد دونجا إلى نادي النجمة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وكتب الإعلامي سيف زاهر عبر حسابه على فيسبوك "تقارير.. انتعاش خزنية الزمالك بمبلغ 800 ألف دولار قيمة انتقال دونجا لنادي النجمة السعودي"

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة زد المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في تمام التاسعة والنصف، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا مميزًا من جانب نادي الزمالك، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به كتيبة الأبيض خلال الفترة الأخيرة، ورغبة اللاعبين في مواصلة النتائج الإيجابية وإسعاد الجماهير في مشوار البطولة.

وكان الزمالك فاز على فريق حرس الحدود في الجولة الماضية ببطولة الدوري، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية هذا الموسم، بينما يأتي فريق زد في المركز السابع برصيد 24 نقطة، ويأمل في تحسين مركزه واستغلال مواجهة الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية