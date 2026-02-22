استفادوا من التحكيم كثيرا.. تعليق ناري من لابورتا ضد ريال مدريد

أصدر خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، تصريحات نارية ضد ريال مدريد بعد اعتراض الملكي على التحكيم عقب الخسارة من أوساسونا، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال لابورتا إن ركلة الجزاء التي احتُسبت ضد تيبو كورتوا لصالح المهاجم أنتي بوديمير كانت "قراراً سليماً" أيدته تقنية الفيديو (VAR).

وعن اعتراضات ريال مدريد، أضاف أن مثل هذه الكرات احتُسبت لصالحهم في مناسبات لا حصر لها سابقاً، مشددا على أن هدف أوساسونا الثاني لم تشبه أي شائبة تسلل، واصفاً الجدل المثار بـ "المبالغ فيه" لمحاولة التغطية على النتيجة.

وأوضح أنه تابع سقوط ريال مدريد من مقر حملته الانتخابية وسط حشد من مؤيديه، إذ يعد تعثر المنافس يعكس قوة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وعن الصعيد الإداري، أعرب عن تفاؤله بسير حملته الانتخابية، مشيراً إلى أن يوم 15 مارس سيكون موعداً مفصلياً في مسار عودته الرسمية لسدة الحكم في النادي الكتالوني.