بسبب الطقس.. القمح في دائرة الخطر.. والبطاطس مهددة باللفحة المتأخرة

حذّر محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغيّر المناخ، من موجة شتوية شديدة تضرب البلاد اليوم الاثنين 22 فبراير 2026، مؤكدًا أنها من الحالات الجوية المؤثرة بقوة على النشاط الزراعي، وتُمثل ما وصفه بـ«الصدمة المناخية المزدوجة»، نتيجة التزامن بين الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، ونشاط الرياح الشمالية الباردة القوية، وسقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، خاصة على شمال الجمهورية ومحافظات الدلتا.



وأوضح «فهيم» أن الموجة يصاحبها اضطراب ملحوظ في حركة الملاحة البحرية، مع سرعات رياح قد تتجاوز 40 إلى 55 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة نهارًا، وبرودة شديدة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وهو ما يفرض ضغوطًا كبيرة على المحاصيل الشتوية والنباتات الحساسة للتقلبات المفاجئة.



وأشار رئيس مركز معلومات تغيّر المناخ إلى أن القمح يُعد من أكثر المحاصيل تأثرًا بهذه الأجواء، حيث تزداد احتمالات الرقاد نتيجة شدة الرياح، مع بطء في امتلاء الحبوب بالزراعات المتقدمة، لافتًا إلى احتمالية ظهور أمراض الأصداء عقب تحسّن الطقس. كما حذّر من أن محصول البطاطس قد يواجه مخاطر كبيرة، أبرزها تهيئة الظروف لانتشار مرض اللفحة المتأخرة، وحدوث اختناق جذري في الأراضي ضعيفة الصرف نتيجة تشبع التربة بالمياه.

تساقط الأزهار

وأضاف أن الفول والبسلة قد يتعرضان لتساقط الأزهار نتيجة البرودة والرياح، مع زيادة فرص الإصابة بالتبقعات المرضية، في حين تتأثر أشجار الفاكهة مثل المانجو والزيتون والمتساقطات باضطراب سريان العصارة داخل النبات، وتأثر البراعم الزهرية، ما قد ينعكس سلبًا على معدلات التلقيح والعقد خلال الفترة المقبلة. كما لفت إلى أن خضر الأنفاق والصوب تواجه إجهادًا حراريًا واضحًا بسبب الفارق الكبير بين درجات الحرارة ليلًا ونهارًا، مع زيادة احتمالات الإصابة بالأمراض الفطرية.

التوصيات الزراعية

وشدّد «فهيم» على أهمية الالتزام بحزمة من التوصيات الزراعية العاجلة، أبرزها وقف الري تمامًا طوال فترة الموجة، وعدم تنفيذ أي عمليات رش أو تسميد في أثناء سقوط الأمطار أو نشاط الرياح، مع ضرورة متابعة المصارف الزراعية وفتحها فور توقف الأمطار، خاصة في الأراضي المنخفضة، ومراجعة دعامات الصوب والأنفاق الزراعية لتجنب الأضرار الناتجة عن الرياح.

وأكد أن إدارة المزرعة خلال الـ72 ساعة المقبلة تمثل العامل الحاسم في تقليل الخسائر، داعيًا المزارعين إلى التحلي بالهدوء وعدم التسرع في أي معاملات زراعية، مع الاستعداد لتنفيذ برامج وقائية وعلاجية مباشرة بعد استقرار الأحوال الجوية.

و أشار رئيس مركز معلومات تغيّر المناخ إلى أن للموجة بعض الجوانب الإيجابية، من بينها خفض تعداد بعض الآفات الحشرية مثل المن والتربس، وتحسين تحجيم بعض المحاصيل الشتوية مثل البطاطس والبصل والثوم بعد انتهاء الحالة الجوية، مؤكدًا أن «الإدارة الذكية للأزمات المناخية أصبحت ضرورة لا رفاهية»، حفاظًا على المحاصيل وأرزاق المزارعين.